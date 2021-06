La empresa de entregas por drones de Alphabet Inc., Wing, está lanzando un software gratuito para que los usuarios de drones de Estados Unidos obtengan permiso para volar cerca de áreas sensibles como aeropuertos.

La entrada de Wing, que está utilizando la experiencia en mapas de Google, instantáneamente la convierte en uno de los actores más importantes en el floreciente campo del rastreo de aviones sin piloto. A partir del martes, la aplicación OpenSky de Wing estará disponible en Google Play y la App Store de Apple Inc.

Si bien aún faltan años para que se concrete la visión de Wing de crear una red masiva de drones de entrega, la nueva aplicación es un trampolín hacia ese objetivo, que requiere patrones de tráfico bien organizados y un cumplimiento civil generalizado.

“Con casi dos millones de drones registrados en EE.UU., el cumplimiento normativo de todos los drones les permitirá compartir el cielo de forma segura”, dijo Wing en un comunicado de prensa. “Además, el cumplimiento finalmente ampliará los usos y beneficios de los drones, entre ellos la respuesta de emergencia, las inspecciones comerciales y la entrega sin contacto, a más personas”.

Wing es una de las 15 empresas que tienen un acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) para otorgar aprobaciones de vuelo de drones a través de un sistema de agencia conocido como capacidad de notificación y autorización a baja altitud, o LAANC.

Siete de esas empresas ya ofrecen servicios al público, incluidas Airmap Inc., Aloft Technologies Inc. y la gigante aeroespacial Airbus SE. Los aficionados de la Academy of Model Aeronautics tienen una asociación con UASidekick LLC para servicios similares.

OpenSky de Wing permitirá a los usuarios civiles obtener permiso para volar cerca de aeropuertos o sobre algunas ciudades densamente pobladas, siempre que se sigan otras reglas de seguridad de la FAA.

Wing ha estado probando su sistema automatizado de entrega de drones en Australia, Finlandia y en zonas rurales de Virginia.

Las aplicaciones existentes son generalmente gratuitas, pero algunas incluyen cobros por funciones adicionales.

La FAA todavía está en proceso de expandir los usos de los drones. Finalizó los requisitos para que los dispositivos transmitan su identidad y está trabajando en el marco para permitirles volar distancias más largas.