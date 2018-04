Alphabet dispara un 73% su beneficio en el primer trimestre de 2018

Por David Villafranca



El grupo Alphabet, matriz de Google, comenzó 2018 con buen pie y sobrepasó las expectativas de los mercados al obtener un beneficio neto en el primer trimestre del año de US$ 9,401 millones de dólares, lo que supone un 73% más respecto al mismo periodo de 2017, cuando se anotó US$ 5,426 millones.

Los ingresos del conglomerado tecnológico de enero a marzo crecieron un 26%, al pasar de los US$ 24,750 millones en ese periodo de 2017 a los US$ 31,146 millones que registró en este ejercicio.

Asimismo, el beneficio operativo de la compañía, con sede en la ciudad californiana de Mountain View, se situó tras el primer trimestre de 2018 en US$ 7,001 millones, cuando ese mismo valor en los tres meses iniciales de 2017 alcanzó los US$ 6,.568 millones.

Por otro lado, los accionistas de Alphabet se anotaron de enero a marzo US$ 13.33, un importe superior a los US$ 7.73 del mismo tramo de 2017 y un valor también por encima de las previsiones de Wall Street, que auguraban unas ganancias por título de alrededor de los US$ 9.28 para este trimestre.

La cifra de ingresos trimestrales, situada en US$ 31,146 millones, sobrepasó asimismo las proyecciones de los expertos y analistas, que anticipaban en ese sentido una cifra en torno a US$ 30,290 millones.

La directora general de finanzas de Alphabet, Ruth Porat, subrayó en un comunicado de prensa que el "fuerte y continuado crecimiento" de los ingresos refleja el "impulso" de la compañía de manera global y le permite afrontar el futuro con optimismo.

"Tenemos un conjunto claro de emocionantes oportunidades por delante y nuestro fuerte crecimiento nos habilita para invertir en ellas con confianza", explicó Porat.

El desglose de la partida de ingresos de Alphabet demostró que Google sigue siendo la gran fuente de negocio de la compañía, ya que US$ 30,996 millones de los US$ 31,146 millones de ingresos totales en este trimestre correspondieron a las operaciones del popular buscador en internet.

Asimismo, 26,642 de esos millones fueron generados a partir de los ingresos por publicidad de Google.

Por otro lado, Alphabet mostró hoy algunos cambios significativos a la hora de desvelar el estado de sus finanzas.

Por ejemplo, el conglomerado con sede en la ciudad californiana de Mountain View reflejó aproximadamente el valor de su inversión en el servicio de transporte Uber, que ahora queda estimada en torno a los US$ 3,000 millones de dólares.

Además, la empresa Nest de electrónica doméstica pasó del apartado "Otras Apuestas" al segmento de Google.

"Otras Apuestas" registró unos ingresos de US$ 150 millones, frente a los US$ 132 millones del mismo trimestre de 2017; y un resultado bruto de explotación de US$ 571 millones de pérdidas, en contraposición con los US$ 703 millones también negativos del año anterior.

Además de Google, el principal motor corporativo y económico del grupo, Alphabet incluye a otras empresas como Calico, Nest, Fiber, Google X, Google Ventures y Google Capital.

Alphabet presentó hoy sus resultados en medio de un creciente debate en todo el mundo sobre la privacidad en internet, especialmente tras el escándalo sobre la filtración de datos de usuarios de Facebook que fueron usados por la consultora política Cambridge Analytica.

Aunque las cuentas de Alphabet del primer trimestre no se pudieron ver seriamente afectadas esta vez, ya que Facebook admitió sus fallas de seguridad respecto a Cambridge Analytica el pasado 18 de marzo, los inversores miran con lupa el efecto que este escándalo pueda tener en los gigantes tecnológicos que basan su modelo de negocio en la publicidad y en la gestión de datos personales.

Difundidos hoy tras el cierre de Wall Street, los resultados de Alphabet tuvieron un tibio recibimiento por parte de los inversores, puesto que sus acciones subieron un 0.4 % en las transacciones electrónicas posteriores.