El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no debería asistir a la Junta General de Accionistas (JGA) convocada para respaldar a Petroperú.

Así lo sugirió el exministro de Economía, Alonso Segura, pues advirtió que respaldar a la actual directiva de Petroperú seguirá agravando su situación financiera, con riesgo de impactos para el fisco.

“Con la Junta de Accionistas se trata de presionar al MEF para que apruebe algo. El MEF de ninguna manera debe asistir a la junta, pues de asistir el MEF es minoría, solo tiene dos de cinco votos, por eso la alternativa es que no se lleve a cabo esa junta”, señaló hoy Segura en RPP.

Cabe recordar que anoche el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, solicitó al presidente de Petroperú, Mario Contreras, convocar a una JGA, para este sábado 19 de marzo a las 4:00 pm, poniendo como agenda: “aprobación de respaldo absoluto a favor de Petroperú S.A. por parte del Ministerio de Economía y Finanzas”.

El pedido se da a pesar de que las agencias S&P y Fitch han rebajado la calificación de Petroperú al grado de deudas especulativa o “basura”.

Para Segura, el manejo negligente de las finanzas y las denuncias de corrupción pueden llevar a la compañía a la quiebra.

“La rebaja de calificación podría gatillar una serie de consecuencias financieras para la empresa. Y con las denuncias de corrupción de altos funcionarios, se requieren auditorias y eso toma tiempo. Ninguna auditora de prestigio puede emitir estados financieros, con lo cual se incumplirían condiciones con acreedores de Petroperú por 4,300 millones de dólares. Vencerían deudas por negligencia en el manejo, eso está en riesgo en el corto plazo”, sostuvo.

En ese escenario, también se impactaría al fisco. “Se afectaría al tesoro pues el Estado saldría a rescatarlo (a Petroperú). El presidente debe instruir al Minem para que deje de apoyar a esa gente de Petroperú. Yo sacaría al gerente general de Petroperú”, agregó Segura.

Por su parte Walter Aguirre, experto en derecho corporativo, señaló que resulta extraña la convocatoria con tan poco tiempo de anticipación. “Es por eso que lo han hecho bajo la modalidad de Junta Universal, para saltarse los plazos”, refirió.

Asimismo, sostuvo que los representantes del MEF podrían abstenerse de participar. “El MEF no está obligado a participar, si no quiere, no va”, subrayó el abogado socio fundador del estudio Aguirre Abogados & Asesores.

Agregó que para realizarse una Junta Universal se debe contar con el 100% de participación de los accionistas, por lo que si el MEF no asiste no se podrá iniciar esta reunión ni aprobar ningún acuerdo o respaldo. “Es ese escenario, se tendría que convocar a una próxima junta de accionistas para otra fecha”, apuntó Aguirre.