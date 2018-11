Aloft Lima Miraflores, el primer hotel dirigido a millenials demandó inversión de US$ 26 millones

Dirigido a un público millennial, Aloft Lima Miraflores abrió hoy sus puertas con una oferta diferenciada que demandó una inversión de US$ 26 millones.



El hotel cuenta con 164 habitaciones estilo loft y espacios para reuniones. La propuesta que es del Marriott International ofrecerá a sus huéspedes el uso flexible de los espacios, tecnología de punta y una escena social vinculada a la música, pensada especialmente para el viajero del siglo XXI.



“Quisimos traer una marca diferenciada y vanguardista al país, que destacara por su personalidad y que atendiera a un segmento de mercado distinto al que actualmente responde la oferta hotelera de la ciudad. Aloft ofrece una experiencia diferenciada a sus huéspedes, permitiéndoles encontrar en un mismo lugar entretenimiento, diseño y tecnología como el sistema SPG Keyless, con el cual podrán realizar su check in online desde una aplicación móvil para luego acceder a su habitación sin llaves o tarjetas. Además, somos un hotel pet friendly con habitaciones habilitadas para la convivencia con mascotas”, detalló Vicente Flores, gerente general Aloft en Perú.



Un nuevo concepto hotelero en el Perú

Como parte de su concepto y de su alta propuesta de valor tecnológico, Aloft Lima Miraflores cuenta con el sistema Mobile Key, que permite a sus huéspedes hacer un check in online y acceder a su habitación sin la necesidad de utilizar llaves o tarjetas; tan solo descargando la aplicación del sistema de lealtad de Marriott en sus smartphones, desde cualquier sistema operativo.



Aloft ha incorporado ambientes cómodos y frescos, especialmente diseñados para impulsar la interacción de los huéspedes a través de espacios como el ‘RE:MIX Lounge’, un ambiente abierto para que los huéspedes puedan trabajar, hacer networking o relajarse junto al ‘WXYZ Bar’. También los ‘SALONES TACTICS’, habilitados para reuniones de hasta 70 personas y pensados para propiciar la productividad de sus huéspedes, equipados con tecnología de última generación como el sistema media:scapes, que permite la conexión de varias laptops para presentación en un monitor sin necesidad de cambios constantes de cables. Se suma a ello, el área gastronómica llamada ‘RE:FUEL BY ALOFT’, un Grab & Go 24/7 diseñado para ofrecer productos de calidad gourmet al alcance de todos los huéspedes.



De manera complementaria, el Aloft Lima Miraflores ofrecerá programas como Camp Aloft, una experiencia de camping indoors para niños entre los 2 y 12 años dentro de la habitación de sus papás y ‘ARF’, el programa Pet Friendly que permite a los huéspedes alojarse junto con sus perros.



Con su llegada a Perú, Aloft Lima Miraflores apunta a posicionar al país como parte de las tendencias globales en el sector hotelero mundial.