Alive Ventures es un fondo de inversión en cuyo portafolio se encuentran startups peruanas como Crehana y Phoenix Food y otras más de diferentes países de la región.

“Somos un gestor latinoamericano de fondos de impacto. Es decir, invertimos en emprendimientos innovadores en la región con el doble propósito de generar tanto retornos atractivos para nuestros inversiones como impacto social en los países donde invertimos”, comenta María Pía Morante, gerente de Inversiones de Alive Ventures.

A la fecha, Alive Ventures ha hecho ocho inversiones en la región a través del fondo Aleg (Acumen Latam Early Growth Fund), de US$ 28 millones, que tiene foco particular en Perú y Colombia.

“Aproximadamente un 50% del portafolio lo tenemos invertido en startups de educación o en emprendimientos que facilitan el acceso a empleo formal. El restante está colocado en empresas de los sectores de acceso a energía, agroindustria y fintech”, añade Morante.

En el 2018, Alive Ventures invirtió en la startup de educación que ofrece cursos online Crehana. Por entonces lideró la Serie A del emprendimiento.

“En el Perú y en la región hay muchos casos de emprendimientos como Crehana. Empresas no solo con un alto potencial de escalamiento, sino también con alto impacto social. Es el caso de esta startup, que permite que estudiantes de cualquier nivel socioeconómico puedan acceder de manera fácil y rápida a contenido altamente demandado por el mercado laboral”, comenta Morante.

Desafíos

“Creo que uno de los principales retos para la inversión en startups en el Perú es lo naciente que es el ecosistema en general y las implicancias que esto tiene en la capacidad de los emprendimientos de desarrollarse y acceder a capital, por un lado, y de los inversionistas de encontrar oportunidades listas para la inversión, por el otro”, considera la gerente de Inversiones del fondo de venture capital.

Morante incide en la urgencia de contar con un ecosistema mucho más articulado y que se convierta realmente en una red de soporte para los emprendimientos, de modo que tengan acompañamiento desde etapas muy tempranas y no solo financiamiento.

“Dicho esto, sí veo una evolución muy importante y prometedora del ecosistema de emprendimiento en los últimos años, por lo cual creo que poco a poco se están disipando estos desafíos para los inversionistas y atrayendo más inversión para el país”, precisa.

Nuevo fondo

Alive Ventures no tiene planeado un monto exacto de inversión por país. Sin embargo, Morante comenta que los tickets de inversión de la organización oscilan entre los US$ 500,000 y los US$ 3 millones por empresa.

“Como referencia, este primer fondo invirtió un total de US$ 7 millones en Perú. Estamos levantando actualmente un segundo fondo más grande que el anterior, con el que esperamos incrementar el tamaño de los tickets y duplicar el número de inversiones”, precisa.

Finalmente, María Pía Morante comenta que tampoco tienen un estimado de inversiones en Perú, pues ello dependerá del momento de cierre del nuevo fondo, “pero podría calcular que, de cumplirse nuestras expectativas, podrían ser una o dos inversiones el 2022″.