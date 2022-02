La empresa de consumo masivo Alicorp proyecta un crecimiento consolidado de doble dígito para el 2022. Este estimado incluye los negocios de consumo masivo en todos sus mercados y también otros como el de productos para acuicultura, molienda, etc.

“Para el 2022, esperamos que siga la recuperación gradual de la economía en nuestras principales geografías, lo que debería traducirse en mejores condiciones para nuestra unidad de productos de consumo”, dijo el CEO de Alicorp, Alfredo Pérez.

“También prevemos vientos de cola positivos para el negocio de nutrición acuícola debido al sólido crecimiento de los volúmenes de exportación de camarón ecuatoriano”, agregó.

Pérez Gubbins indicó que los principales riesgos para estas proyecciones son “la volatilidad de los precios de las materias primas y las monedas locales, así como la incertidumbre política, especialmente en Perú”.

“El consenso no espera un cambio en el ciclo de los precios de los commodities para los próximos meses, lo que significa que seguiremos enfrentando presión en los márgenes”, añadió.

Consumo

El impacto del COVID-19 golpeó la economía de los consumidores. “Tras un 2020 muy complicado, la recuperación macroeconómica fue solo parcial en la región andina. Pese a que el PBI fue impulsado por factores externos como una tendencia positiva en el precio de las exportaciones, los niveles de desempleo e informalidad están por encima de niveles prepandemia”, dijo el CEO de Alicorp.

“Esto ha afectado los ingresos disponibles, lo que en un entorno inflacionario ha provocado una contracción de determinados mercados de consumo y una mayor preferencia por bienes más asequibles (tiering -down)”, agrega.

Patricio Jaramillo, vicepresidente de Consumo Masivo de Alicorp, indicó que búsqueda por productos más económicos se ha visto en categorías como alimentos, cuidado personal y del hogar.

“Es importante destacar que, si bien las categorías como pasta, aceites comestibles, detergentes, lejía y atún continuaron cayendo durante la segunda mitad del año en comparación con 2020, vemos señales claras de recuperación del volumen en esas categorías clave”, indicó Jaramillo.

Además, dijo el vicepresidente de Alicorp, en el canal moderno, las participaciones de volumen están creciendo de manera sostenida desde octubre en el 68% de las categorías, principalmente en jabón de lavar, lejía y aceites comestibles.

“Además, es importante mencionar que estamos experimentando una mejor mix de productos en la mayoría de nuestras categorías, con marcas principales recuperando volúmenes más rápido de lo esperado”, puntualizó.

“Durante el 2022, seguiremos enfocados en recuperar la mezcla de productos y recuperar gradualmente nuestra utilidad bruta por tonelada”, agregó Jaramillo.

Inversiones

El 2022, Alicorp invertirá en el incremento de capacidad para su negocio de alimento para acuicultura. “Este proyecto representará una inversión de US$ 87 millones en dos años con aproximadamente US$ 43 millones desembolsados el 2022 y US$ 12 millones en capex recurrente”, puntualizó Pérez Gubbins.