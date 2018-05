Alicorp y su unidad Holdco Bolivia obtienen préstamo bancario por hasta US$ 400 millones El financiamiento ha sido otorgado por J.P. Morgan Chase, MUFG Bank, Sumitomo Mitsui y The Bank of Nova Scotia, como prestamistas.

El plazo para el pago del préstamo es de 4 años, a ser amortizado en 8 cuotas trimestrales iguales a partir del segundo año de su desembolso.