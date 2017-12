Alicorp integra acciones favoritas de BTG

El banco de inversión de capitales brasileños BTG Pactual convocó a las mejores acciones latinoamericanas que conforman su esquema ideal para tener un portafolio de renta variable con la mejor rentabilidad posible, señala el diario El Mercurio de Chile.

Para la gestora de inversiones no hay títulos inamovibles. Todos se juegan día a día un punto en el esquema. Es así como, respecto a su anterior informe de acciones recomendadas, el de diciembre presenta nueve cambios en el portafolio. Dentro de los reemplazos destaca el movimiento de tres familias chilenas: los papeles de la retailer Falabella salieron del once ideal y su lugar fue tomado por la minera no metálica SQM.

En tanto, la supermercadista SMU fue una de las tres, junto con la mexicana Cemex y la peruana Alicorp, que mantuvieron como destacadas.

BTG Pactual, a nivel general, sobrepondera a las acciones brasileñas, argentinas y chilenas. En tanto, subpondera a las de México y Colombia; mientras que ante las peruanas están neutrales.

Cuando hacen foco en el análisis de nuestro país, recalcan que "la elección de Sebastián Piñera puede marcar un periodo de políticas favorables al mercado y la mayor confianza empresarial y del consumidor. Las políticas del nuevo gobierno deberían centrarse en las inversiones, un enfoque a favor de la minería, la creación de empleo de calidad y la reducción de los impuestos a las empresas".

Las firmas chilenas SMU y SQM representan el 15% del portafolio de las 12 acciones favoritas de BTG para Latinoamérica, al igual que los títulos méxicanos (Cemex y Femsa), pero están lejos de las brasileñas que totalizan el 60%. En tanto Alicorp y la argentina IRSA representan el 5% cada una dentro del selecto grupo.