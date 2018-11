Alibaba prevé sólidas ventas de productos de EE.UU. pese a disputa

Alibaba proyecta fuertes ventas de productos estadounidenses en sus mercados en línea durante el Día de los Solteros, pese a la guerra comercial y la desaceleración de la economía china.

Su presidente, Michael Evans, aseguró no estar "demasiado preocupado" por la posibilidad de que la pugna incida en las ventas durante el evento que comienza el domingo. "El 11/11 no es un evento que dependa exclusivamente de un solo mercado", comentó Evans a Bloomberg TV en una entrevista el viernes. "Trabajaremos con más de 200 países y regiones como parte de este enorme evento, por lo que no esperamos que ninguna área tenga una gran influencia, aparte de China, por supuesto".

En lo que respecta a la economía china, Evans señaló que hay "cierta incertidumbre sobre lo que sucederá en el futuro", y recordó que el crecimiento en el país aún se mantiene en torno al 6.5% anual.

Alibaba registra una menor demanda de artículos caros como lavadoras, televisores y automóviles, reveló Evans. Pero otros sectores como cosmética, alimentos, moda e indumentaria se mantienen fuertes. La compañía se concentra en los 300 millones de chinos que se espera ingresen a las filas de la clase media en el próximo quinquenio, afirmó.

La empresa de Hangzhou se publicita como una herramienta para que las marcas globales lleguen al consumidor chino, con más de 10.000 marcas estadounidenses, incluidas Nike y Starbucks, que venden productos en su sitio Tmall Global. El multimillonario cofundador Jack Ma ha sido un detractor de los aranceles aplicados a cientos de miles de dólares en bienes estadounidenses y chinos y denominó a la guerra comercial "lo más estúpido en este mundo". Los impuestos de represalia que fijó el gigante asiático afectan a productos como alimentos y vinos, que son artículos populares en las plataformas de Alibaba.

Alibaba ya descartó su promesa de crear un millón de empleos en el país norteamericano, pero no ha "renunciado a nuestras iniciativas que buscan crear empleos en EE.UU. para pequeñas empresas", precisó Evans. "Es un poco más difícil si la tensión entre estos dos gobiernos continúa, porque no queremos quedar atrapados en medio de discusiones geopolíticas".