Alibaba llevará US$ 200,000 millones de productos importados a China

Alibaba Group Holding Ltd. ha prometido gestionar importaciones chinas por US$ 200,000 millones durante los próximos cinco años, aportando su grano de arena para reducir el superávit comercial de US$ 400,000 millones del país asiático con el resto del mundo.

Una clase media en crecimiento está alimentando la demanda de marcas y productos extranjeros, dijo el máximo responsable de la compañía, Daniel Zhang, el martes.

El gigante del comercio electrónico está a punto de comenzar su evento anual de compras más importante: el día de los solteros, que celebra el 11 de noviembre, una extravagancia de ventas por Internet que a menudo tiene un importante componente de comercio exterior. Zhang añadió que la mayor corporación de China ahora sirve a más de 100 millones de clientes fuera de su país de origen.

El superávit comercial de China es uno de los muchos problemas, desde el acceso al mercado hasta la protección de la propiedad intelectual, en el centro de las crecientes tensiones con Estados Unidos.

Alibaba obtiene la mayor parte de sus ingresos a nivel nacional pero ha promocionado a China como un destino para productos de fabricación extranjera, estadounidenses y de otros lugares. La compañía ya cuenta con nombres conocidos como Nike y Urban Outfitters en sitios como Tmall Global, y ayuda a comerciantes de todo el mundo a exportar todo tipo de productos, desde langosta hasta fresas a China.

“En los próximos cinco años, ayudaremos a las empresas mundiales a exportar productos por más de US$ 200,000 millones a China. Es nuestro compromiso", declaró Zhang, quien toma el relevo de Jack Ma en la presidencia de la compañía el próximo año, a los asistentes a China International Import Expo en Shanghái. "Queremos ayudar a nuestros clientes a entrar en China a través de las tecnologías digitales".

Ma, el cofundador multimillonario de Alibaba, dijo el lunes que la disputa comercial era "la cosa más estúpida del mundo” y volvió a condenar el conflicto entre las dos mayores economías del mundo. El martes, Zhang se hizo eco de su jefe y dijo que China está cada vez más preparada para abrir sus mercados.

Esto aborda un tema espinoso que indigna a la Administración de Donald Trump y desencadenó la introducción de aranceles recíprocos a productos por cientos de miles de millones de dólares.

"Somos plenamente conscientes de que la transformación económica es necesaria para la economía china", dijo.