Por Tim Culpan y Nisha Gopalan

Si quedaba alguna duda de que el mercado de Hong Kong está pasando por un momento importante, Alibaba Group Holding Ltd. lo está confirmando.

La mayor compañía de internet de China pretende recaudar hasta US$ 15,000 millones mediante la venta de acciones y, la próxima semana, tendrá una audiencia con las autoridades bursátiles, informó el viernes Lulu Yilun Chen, de Bloomberg News, citando a una persona con conocimiento del asunto.

Hace apenas una semana Alibaba habría estado decidiendo entre lanzar una venta fuertemente reducida de US$ 10,000 millones y postergar la operación hasta el próximo año. Se trata de un gran cambio, sin duda.

Una serie de factores positivos se han combinado para hacer de este un momento oportuno para la mayor salida a bolsa de Hong Kong desde 2010. El índice de referencia Hang Seng ha extendido su recuperación, para avanzar más de 9% desde un mínimo de agosto. Mientras tanto, hace una semana, Alibaba publicó resultados que superaron las estimaciones, incluido un aumento de 40% en los ingresos del trimestre finalizado en septiembre. Este año, las acciones de la compañía han subido 36% en Nueva York. Finalmente, las señales de que Estados Unidos y China están avanzando hacia un acuerdo comercial preliminar han impulsado una recuperación mundial.

El tiempo es esencial. Hay muchas interrogantes en torno a lo que sería solo la primera fase de un acuerdo comercial, como escribió el viernes David Fickling, de Bloomberg Opinion. Un solo tuit del presidente Donald Trump (o del lado chino) podría ser suficiente para acabar con el optimismo en los mercados.

Para Alibaba, una OPI en Hong Kong representa una ventaja en tiempos de incertidumbre. Al acercarse a casa, la empresa digital, símbolo del creciente poder económico de China, estaría demostrando lealtad a Pekín en un momento de mayor hostilidad hacia las empresas chinas en EE.UU., como hemos señalado.

Abundan los ejemplos de ese clima menos hospitalario. EE.UU. está haciendo esfuerzos para detener la expansión global de Huawei Technologies Co. y ha aumentado el escrutinio de las adquisiciones vinculadas a China. Las acciones chinas que cotizan en bolsas estadounidenses incluso enfrentan la amenaza de ser eliminadas en virtud de la Ley de Responsabilidad Estatal, Flexibilidad y Equidad (SAFE) del senador republicano Marco Rubio, que impondría mayores requisitos de divulgación obligatoria a compañías extranjeras que no den a conocer sus auditorías.

Para Hong Kong, los planes de Alibaba son completamente positivos. Si la compañía recauda US$ 15,000 millones, la bolsa de valores de Hong Kong superará a las de Nueva York y Nasdaq para convertirse en la bolsa con la OPI de mayor recaudación de fondos del mundo este año (aunque Arabia Saudita todavía podría eclipsarla una vez que avance la salida a bolsa de Aramco). El mercado ha avanzado pese a las persistentes protestas y a que la ciudad cayó en una recesión técnica. La percepción recibió un impulso por la exitosa OPI de US$ 5,000 millones de Budweiser Brewing Company APAC Ltd. en septiembre. El viernes fue el día más atareado de la bolsa de Hong Kong este año en cuanto a salidas a bolsa, ya que seis empresas comenzaron a cotizar sus acciones.

El apuro sugiere que las compañías saben que esta es una ventana de oportunidad potencialmente breve. Alibaba conoce bien el arte del marketing de guerrilla y cómo hacer que la gente compre en un corto período de tiempo establecido. Un excelente resultado de su evento anual de compras del Día de los Solteros que se realizará el lunes sería el avance perfecto para su venta de acciones. Prepárese para un 11 de noviembre aún más frenético de lo habitual.