La Alianza Francesa en el Perú implementó plataformas virtuales que le permiten seguir brindando la enseñanza del idioma francés, con los mismos docentes y horarios, durante el aislamiento social obligatorio decretado para mitigar los contagios por coronavirus.

Aunque se trata de una medida preparada ante la emergencia sanitaria, la institución considera que le permitiría llegar a nuevos públicos que no estudiaban este idioma por dificultades en el traslado hacia las sedes de enseñanza presencial.

“Desde el 16 de marzo (día en que empezó el aislamiento social obligatorio), pusimos en marcha nuestras plataformas online, con cuadernos de ejercicios, y hemos capacitado a los profesores de nuestras sedes para brindar clases por este canal. El 95% de nuestras clases se han trasladado al canal online, así que tenemos a los profesores dando clases desde sus casas, por videoconferencia, y a los alumnos recibiendo las lecciones también desde sus hogares”, indicó Nicolás Mezzalira, director general de la Alianza Francesa en el Perú, a Gestion.pe.

Señaló que antes de la aparición de esta pandemia, la institución brindaba algunos cursos online del idioma francés, sin embargo no a la escala a la que hoy lo realiza. En enero de este año adquirió los dispositivos necesarios para trasladar la mayoría de sus programas a este canal, con excepción de los programas para niños.

“Hemos visto que la gran mayoría de los alumnos no ha tenido problemas con llevar las clases por las plataformas virtuales, y consideramos que vamos a llegar a otros lugares donde las personas no tenían a su alcance alguna de las 13 sedes que la Alianza Francesa tiene en el país, o a aquellas personas que no estudiaban francés porque trasladarse hasta una sede le implicaba un mayor gasto de tiempo debido al tráfico”, explicó.

Ante la buena respuesta de los estudiantes, la institución académica se encuentra preparando un nuevo producto que, a diferencia del anterior, no tendrá un horario fijo en el que el estudiante debe interactuar con su docente, sino que le permitirá tomar las lecciones a la hora del día que más le convenga, además de contar con el control de un docente mediante una cita semanal. Mezzalira indica que estaría listo para mayo.

“Antes brindábamos algunas soluciones, pero ahora nuestra apuesta por las plataformas virtuales es mucho más seria”, comentó.

La Alianza Francesa planea mantener sus clases por el canal online a este nivel al menos hasta junio, y tiene previsto que, al retomar las clases presenciales cuando concluya la cuarentena, los aforos se reduzcan en 50%. Si antes un salón de clases reunía a 15 alumnos, este grupo estaría dividido en dos aulas, con el fin de reducir las posibilidades de contagio de coronavirus.

No obstante, Mezzalira considera que a mediano plazo necesariamente crecerá la preferencia por el canal online.