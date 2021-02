A diferencia del año pasado, la cuarentena ha forzado a las joyerías a cerrar las puertas de sus puntos de venta durante una de las fechas más importantes: el día de San Valentín.

“La cuarentena nos está golpeando porque este es un mes en el que se vende más de lo usual”, comenta Franco Noriega, gerente general de Joyería Aldo & Co.

Si bien los picos de facturación en el mercado de las joyas se registran en mayo (Día de la Madre) y diciembre (Navidad), ambos con ingresos 150% mayores que un mes promedio, febrero no se queda atrás, pues normalmente se genera 50% más ventas que lo habitual.

Para la campaña por San Valentín del 2021, Aldo&Co había lanzado tres colecciones especiales. Sin embargo, con el confinamiento, Noriega estima que solo se venderá la mitad de lo proyectado.

¿Qué buscan los enamorados?

En febrero hay gran demanda de anillos de compromiso. Noriega comenta que la venta de estas joyas se duplican durante el mes y llegan a representar hasta el 25% de los ingresos.

Fuera de los anillos de compromiso, cuyo ticket promedio oscila entre los US$ 3,000 y US$ 4,000 en el caso de Aldo & Co., lo que buscan las parejas como regalos son collares, pulseras, anillos, dijes y aretes.

“Hay mucha demanda por las colecciones. Creo que al ser joyas limitadas para ocasiones especiales, los clientes las prefieren para estas fechas”, indica Noriega. En Aldo & Co., al margen de los meses de campaña, lanzan una nueva colección cada dos meses.

Proyecciones

Pese al COVID-19, las ventas en Aldo & Co. no se vieron tan afectadas como empresas de otros sectores. Así, el año pasado alcanzaron una facturación equivalente al 90% del 2019.

“De todas formas no es el nivel prepandemia. Sin embargo, considero que las ventas se han mantenido porque mucha gente, que no ha viajado, ha optado por darse otros gustos, como la joyería”, explica Noriega.

En la actualidad, Aldo & Co. cuenta con 10 puntos de venta en el país (tres tiendas y siete módulos). El año pasado, ante la ausencia de turistas, la empresa cerró sus puntos en Cusco y Puno.

Noriega comenta que el canal de venta digital ha tomado mucha fuerza. “Dudábamos en un principio, pero cuando abrimos el e-commerce, la cantidad de tickets vendidos al día incluso superan a los de algunas tiendas retail”, indica.

Sin embargo, el ticket promedio es menor: mientras que en las tiendas físicas es de US$ 2,0000, en el canal digital es de US$ 600.

El gerente general de Aldo & Co. comenta que, pese a la pandemia, no cerrarán ninguna otra tienda. La meta para este año es vender 10% más que el 2019. Sin embargo, también buscarán hacer el negocio más rentable reduciendo costos hasta en un 20%.