'Aladdin': la prueba más reciente para la estrategia de Disney

" Aladdin", de Walt Disney Co., que se estrena este fin de semana, tiene mucho en juego en su alfombra mágica.

La película es la última prueba de la estrategia de Disney de crear versiones de acción en vivo de clásicos animados, un enfoque que produce resultados mixtos. Mientras que " La Bella y la Bestia " fue un gran éxito para el estudio en el 2017, " Dumbo " fracasó a principios de este año.

Por ahora, parece que " Aladdin " caerá en algún punto intermedio. Disney predijo el martes que la película generaría entre US$ 75 millones y US$ 85 millones en ventas en teatros de Norteamérica durante los cuatro días del fin de semana del Día de los Caídos.

Box Office Pro proyecta US$ 68.5 millones de viernes a domingo, sin incluir el festivo el lunes. Eso está muy por debajo de los US$ 174.8 millones que generó "La Bella" en su fin de semana de estreno, pero es mejor que el despegue de "Dumbo" de US$ 46 millones.

La mayoría de los remakes recientes de Disney no han tenido el beneficio de un fin de semana extendido.

Pase lo que pase con "Aladdin", Disney tiene aún más remakes de acción en vivo en su oferta. "El Rey León" llega en julio, y "Mulan" se estrena en el 2020.