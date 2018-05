Ajinomoto sopesa vender productor de salsa de soja Amoy

Ajinomoto Co. está considerando vender al fabricante de la centenaria salsa de soja Amoy Food Ltd., según dijeron personas con conocimiento del asunto.

La empresa de condimentos japonesa está trabajando con un asesor para medir el interés de posibles compradores, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque la información es privada. La venta de Amoy, que comenzó a producir el condimento en China en 1908, podría alcanzar entre US$ 70 y US$ 80 millones, según las fuentes.

Ajinomoto está considerando la desinversión a la vez que la firma asiática de capital privado Unitas Capital busca una posible venta de US$ 600 millones de otro productor chino de condimentos.

Jiahao Foods, que produce wasabi, polvo de pollo y salsa de soja en China, ha despertado el interés de posibles compradores, incluida Hormel Foods Corp., dijeron personas familiarizadas con el tema.

Las deliberaciones sobre un acuerdo para Amoy se encuentran en una etapa temprana, y Ajinomoto podría decidir no vender, dijeron las fuentes. Un representante de Ajinomoto dijo en respuesta a las preguntas de Bloomberg que no se había decidido nada.

Ajinomoto compró el negocio de Amoy a Danone por aproximadamente HK$ 1,800 millones (US$ 235 millones) en el 2006 y unos dos años después se anotó una pérdida por depreciación de 13,400 millones de yenes (US$ 122 millones) en el fondo de comercio de la división.

Si bien Amoy es la marca de salsa de soja más popular de Hong Kong, donde tenía una participación de mercado del 36% el año pasado, no se ubica entre las cinco primeras en China continental, según muestran los datos de Euromonitor International. Se espera que el mercado chino de salsa de soja crezca un 28% a 86,200 millones de yuanes (US$ 13,500 millones) en los cinco años hasta el 2022, según los datos.

Amoy cambió de manos varias veces antes de que la firma japonesa se hiciera cargo, según su sitio web. Sus propietarios incluían Sime Darby Bhd de Malasia y Hang Lung Development Co. de Hong Kong antes de la compra del negocio por parte de Danone en 1991.