Airbus SE dijo que pondrá a la venta un modelo de taxi volador solo cuando la tecnología esté consolidada, a pesar de que los diseños rivales acumulan cientos de pedidos condicionales en una etapa similar de desarrollo.

El CityAirbus NextGen, presentado en septiembre pasado luego de una actualización a un modelo anterior, volará a fines del próximo año una vez que se resuelvan los desafíos técnicos restantes, dijo este miércoles el director ejecutivo de Airbus Helicopters, Bruno Even, en una sesión informativa.

Una serie de ofertas de aerolíneas para otros aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical, como el VX4 de Vertical Aerospace Ltd., justifica la apuesta de Airbus por el nuevo sector, según Even. El fabricante europeo de aviones todavía puede ganar pedidos de nuevas empresas que solo han registrado acuerdos tentativos para taxis aéreos que aún no están certificados, dijo.

“No creo que estos sean compromisos firmes y esto es algo muy positivo para nosotros”, señaló Even. “Estamos viendo esto más a nivel de plataforma y ecosistema. Llegará el momento en que estemos listos”.

Los EVTOL, como se les conoce a este tipo de aeronaves, se consideran una amenaza para los helicópteros convencionales porque prometen vuelos más baratos y sin generar emisiones. Los nuevos aviones están configurados para complementar a los helicópteros en lugar de desplazarlos, dijo Even, lo que abriría la oportunidad a nuevos mercados como los viajes desde el centro de las ciudades a los aeropuertos, un servicio actualmente dominado por el transporte terrestre.

La nave CityAirbus de cuatro asientos presenta alas fijas, una cola en forma de V y ocho hélices eléctricas, con un rango de 80 kilómetros y una velocidad de 120 kph.

El director ejecutivo ve una mayor recuperación en la demanda de helicópteros este año, aunque aún no a los niveles de 2019, antes del covid-19. Los pedidos de helicópteros de Airbus aumentaron un 45% a 419 en 2021, con entregas un 13% a 338.