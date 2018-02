Airbnb desafía a Booking con intento de incorporar hoteles

Airbnb Inc. es famosa sobre todo por sus alojamientos baratos y la incomodidad que ocasionalmente causa el hecho de quedarse en una casa ajena. Ahora, la empresa quiere volverse más atractiva incorporando a los que hace mucho ve como enemigos: los hoteles.

En un evento de la compañía el jueves, Brian Chesky, cofundador y máximo ejecutivo de Airbnb, presentó una hoja de ruta diseñada para que su servicio sea aceptado universalmente. Algunas de las iniciativas son destacar a los hoteles en su página web, un programa de fidelidad y la posibilidad de conectar a los huéspedes con alojamientos compatibles con sus presupuestos y sus gustos.

Chesky también mostró un nuevo tipo de alojamientos parecidos a hoteles, llamado Airbnb Plus. Estas casas exclusivas serán visitadas por un inspector, que determinará si cumplen con diversos requisitos, desde toallas limpias y de colores haciendo juego y electrodomésticos en buen estado hasta el compromiso de poner una selección de tés y cafés en la cocina, de forma parecida a lo que ofrecen los hoteles.

Chesky también presentó un avance de una marca de lujo llamada Beyond by Airbnb. Esta red de megacasas, mansiones y áticos estará disponible para los usuarios la próxima primavera boreal.

Si bien hace años que Airbnb permite que hoteles y bed-and-breakfast se postulen discretamente en su sitio web, Chesky dio la señal más clara de que los hoteles serán parte fundamental de su estrategia para crear una agencia de viajes completa.

La idea es quitarles negocios a dos agencias turísticas online, Expedia Inc. y Booking Holdings Inc., antiguamente conocida como Priceline Group. Como Airbnb cobra comisiones mucho más bajas, podría resultar muy efectivo. “Esto es muy negativo para Booking y Expedia”, dijo Kevin Kopelman, analista de Cowen & Co.

Relación combativa

Hace mucho que la relación entre Airbnb y lo que describe como “el cartel hotelero” es combativa. Antes no era posible distinguir entre hoteles y casas en alquiler en el sitio. Sin embargo, las publicaciones de hoteles en el servicio se sextuplicaron en los últimos 12 meses, según la empresa. Actualmente, el servicio cuenta 204,000 cuartos para alquilar de hoteles y bed-and-breakfast.

Pronto, Airbnb permitirá buscar hoteles en una nueva categoría llamada Boutique. No espere encontrar un motel de mala muerte ahí. Un documento creado por Airbnb para los dueños de hoteles reza: “Las cadenas hoteleras corporativas más grandes no son adecuadas para Airbnb”.

La empresa dijo que inspeccionará los anuncios y se asoció con SiteMinder, un proveedor de software de reservas para unas 28,000 marcas de hoteles en todo el mundo. En los materiales de marketing distribuidos antes del evento del jueves, nunca se usa la palabra “hotel”.

Un representante de la industria hotelera estadounidense no les cree. “Se llame Plus o programa Boutique, el nuevo plan de Airbnb es una prueba más de que la empresa trata de operar en el espacio hotelero evadiendo las normas de la industria”, dijo Troy Flanagan, vicepresidente de la American Hotel and Lodging Association, una asociación profesional del sector que cuenta entre sus miembros a Marriott International Inc., Hyatt Hotels Corp. y Hilton Worldwide Holdings Inc. Sin duda hará falta tiempo para recomponer la relación.