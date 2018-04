El primer ministro francés y Air France alertaron sobre el daño generado en la aerolínea por una huelga de trabajadores que exigen subidas salariales, en una disputa que hasta ahora ha costado a la firma unos 300 millones de euros (US$ 365 millones).

Air France está instando a su personal a votar sobre su oferta de una subida salarial de 7% en cuatro años, después de que los sindicatos rechazaron la propuesta por ser demasiado modesta.

Tres sindicatos de pilotos convocaron el jueves a más paros para el período comprendido entre el 3 y 8 de mayo, una iniciativa condenada por la aerolínea ya que pone su situación económica "incluso más en riesgo".

El primer ministro francés, Edouard Philippe, dijo que Air France afrontaba "turbulencias" significativas si pierde la batalla con los sindicatos. El Estado francés tiene un 17.6% en el grupo Air France KLM.

El presidente y presidente ejecutivo de Air France KLM, Jean-Marc Janaillac, dijo que le sería difícil seguir en el cargo si el personal vota en contra de la oferta, al tiempo que se disculpó con los clientes de la aerolínea.

"Tengo plena fe en el deseo del personal de Air France de poner fin a esta situación destructiva para nuestra aerolínea", añadió Janaillac.

Philippe dijo que Janaillac mostró "valentía" al poner su cargo a disposición, pero advirtió de que una votación negativa podría dañar más la compañía.

"Si la consulta no produce los resultados que él espera (Janaillac) y asume las consecuencias, todo el mundo debería abrocharse los cinturones porque las turbulencias no serán menores", dijo Philippe a la radio Europe 1. "Una empresa que pierde a su jefe en estas condiciones no está bien situada para afrontar el futuro".