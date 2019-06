Air Canada compra Transat por US$ 396 millones

La compañía aérea Air Canada anunció que el operador turístico canadiense Transat, aceptó su oferta de compra de 520 millones de dólares canadienses, unos US$ 396 millones.



Air Canada comprará todas las acciones de Transat AT Inc., propietaria de Air Transat, la tercera aerolínea más grande de Canadá, a US$ 13 por acción, precisó en un comunicado.



Air Canada disponía de un período de exclusividad de negociaciones de 30 días con el operador turístico, que expiró este miércoles.



Transat había recibido una propuesta de un grupo inmobiliario canadiense, Mach, que ofrecía US$ 14 por acción.



Este "convenio de acuerdo definitivo" celebrado entre las dos compañías aún debe ser aprobado por los accionistas de Air Transat y las autoridades reguladoras del sector.



"La transacción debe estar cerrada a principios del 2020", se indicó en el comunicado.



La primera compañía aérea de Canadá ha manifestado su intención de mantener las marcas Transat y Air Transat. Las oficinas centrales de Air Canada y Transat, en Montreal, permanecerán separadas.



"La economía de Quebec se beneficiará plenamente de la presencia en Montreal [la principal ciudad de esa provincia, NdlR] de un campeón mundial centrado en el crecimiento en el sector de la aviación, el sector más internacional del mundo", dijo el jefe de Air Canada, Calin Rovinescu, citado en la nota.



El presidente de Transat, Jean-Marc Eustache, señaló: "Esta fusión con Air Canada brindará a Transat nuevas oportunidades de crecimiento y el respaldo de una extensa red que ofrecerá múltiples oportunidades en materia de conexiones".



El anuncio se produce un mes y medio después de que se informara la compra de la segunda aerolínea canadiense, Westjet, por el fondo de inversión Onex por 5,000 millones de dólares canadienses.



Air Canada, con sede en Montreal desde 1949 y 36,000 empleados en todo el mundo, transportó a más de 10 millones de pasajeros desde Montreal en 2018.



Transat, que cuenta con 5,000 empleados, ofrece paquetes de vacaciones, estadías en hoteles y transporte aéreo bajo las marcas Transat y Air Transat. Según su sitio web, el grupo está presente en más de 25 países en América y Europa.