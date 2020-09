La aerolínea Latam presentó una propuesta modificada de financiación en el marco del capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos al que se acogió para reestructurar sus pasivos financieros y administrar su flota, después de que el plan inicial con el que busca acceder a US$ 2,450 millones fuese rechazado.

A través de un comunicado, la aerolínea informó este jueves de que presentó al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York una propuesta que no contempla la opción de convertibilidad de acciones para el pago de la deuda que se incluía originalmente en el Tramo C del plan de financiación.

La semana pasada el juez de quiebras de Estados Unidos James L. Garrity se mostró a favor de la propuesta en términos generales pero rechazó ese mecanismo de conversión, que consistía en un préstamo convertible de US$ 900 millones de los principales controladores de la compañía, las familias Cueto y Amaro y Qatar Airways, y que el magistrado consideró que supondría un tratamiento inadecuado a otros accionistas.

La nueva propuesta de la compañía elimina este mecanismo de conversión y mantiene, “en lo fundamental”, la estructura original de financiación bajo la modalidad de Deudor en Posesión (DIP, Debtor in Possession, por sus siglas en inglés) que presentó al amparo de la ley de quiebras de Estados Unidos.

De esta manera, la nueva propuesta contempla un Tramo A por un monto de hasta US$ 1,300 millones, que seguirá siendo liderado por Oaktree Capital Management, L.P. quienes aportarán US$ 1,125 millones, mientras que Knighthead Capital participará con US$ 175 millones.

Aparte, el nuevo Tramo C pretende un monto de hasta US$ 1,150 millones y estará compuesto por US$ 750 millones proporcionados por Qatar Airways y los grupos Cueto y Eblen y US$ 250 millones por Knighthead Capital.

Además, contempla la participación de accionistas minoritarios de Latam por hasta US$ 150 millones. En el caso de que no se alcance ese monto, el diferencial será proporcionado por los acreedores del Tramo C.

La incertidumbre económica mundial generada por la propagación de la COVID-19 y las restricciones de viaje impuestas por varios Gobiernos de la región para frenar el avance de la pandemia, con la consecuente caída de la demanda, fueron ahogando paulatinamente a Latam, nacida en 2012 de la fusión entre la chilena Lan y la brasileña Tam.