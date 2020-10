La aerolínea estadounidense Delta anunció que ha perdido US$ 11,630 millones entre enero y setiembre del 2020 -frente a US$ 3,669 millones de ganancia que obtuvo en ese periodo del año pasado- por el impacto de la pandemia del coronavirus, que estima le afectará durante “dos años o más”.

La firma radicada en Atlanta, que es la primera de su sector en divulgar los resultados trimestrales de la última temporada, registró una facturación acumulada de US$ 13,122 millones en los primeros nueve meses del ejercicio, un 63% menos interanual.

En los últimos meses, la compañía ha intentado reducir sus costos retirando aviones de su flota, rebajando su capacidad y ofreciendo a unos 18,000 empleados compensaciones y jubilaciones anticipadas.

En el tercer trimestre, Delta se anotó una pérdida de US$ 5,379 millones frente a los US$ 1,495 millones ganados en ese mismo tramo del 2019, mientras que los ingresos operativos cayeron 76%, hasta US$ 3,062 millones.

La aerolínea quemó efectivo a un ritmo medio de US$ 24 millones diarios durante el trimestre, una bajada de 44% respecto al periodo anterior, y en setiembre la cifra bajó a US$ 18 millones diarios.

“Pese a que nos puede llevar dos años o más ver un entorno de facturación normalizado, al restaurar la confianza de los clientes en los viajes y construir su lealtad ahora, estamos creando los cimientos para un crecimiento de facturación sostenible en el futuro”, explicó citado en una nota el presidente, Glen Hauenstein.

“Aunque nuestros resultados del trimestre terminado en septiembre muestran la magnitud de la pandemia en nuestro negocio, nos ha animado que más clientes viajen y estamos viendo un camino hacia la mejora progresiva en nuestra facturación, cifras financieras y quema diaria de efectivo”, dijo el consejero delegado, Ed Bastian.

“Las acciones que estamos tomando ahora para cuidar de nuestra gente, simplificar nuestra flota, mejorar la experiencia del cliente y fortalecer nuestra marca permitirán a Delta acelerar hacia una recuperación post-COVID”, agregó Bastian.

Desde el comienzo del año, la firma ha perdido un 44% de su valor en bolsa.