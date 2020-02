Aerolínea Avianca ve con optimismo su futuro financiero a pesar de pérdidas en el 2019

Avianca Holdings confía en mejorar sus resultados financieros en el futuro a pesar de las pérdidas de US$ 894 millones en el 2019 por un proceso de reajuste de su flota, dijeron el viernes directivos de la aerolínea al anunciar que la empresa saldrá este año en busca de financiación al mercado de capitales.

La pérdida del año pasado de Avianca Holdings contrastó con una ganancia de US$ 1.1 millones en el 2018. La aerolínea, una de las más importantes de América Latina, transportó más de 30.5 millones de pasajeros en el 2019.

“Los números del año pasado son una mezcla entre los primeros dos trimestres con muchas complicaciones, pero después desde el momento en que tomamos las decisiones de empezar la transformación, los números mejoraron bastante”, dijo a Reuters el presidente ejecutivo de la aerolínea, Anko van der Werff, en una entrevista telefónica.

"El elemento más fuerte que nos pegó el año pasado fue la flota, vender la flota y reajustar la flota a donde estamos ahora, ese fue el impacto más fuerte en los números", explicó.

La aerolínea vendió el año pasado 10 Airbus A318 y cuatro A320 por US$ 100 millones como parte de una estrategia para optimizar su flota y las rutas.

Solo en el cuarto trimestre del año pasado la aerolínea reportó una pérdida de US$ 377.9 millones desde una ganancia de US$ 19.3 millones entre octubre y diciembre del 2018.

Avianca avanza en un proceso de reestructuración financiera para continuar operando sin tener que llegar a medidas como la quiebra o la insolvencia, que incluye la desinversión de activos no estratégicos y la simplificación de su flota para mejorar la rentabilidad encaminado a salir de una complicada situación financiera que surgió en el 2019.

La aerolínea logró el año pasado un préstamo de US$ 250 millones de United Airlines y Kingsland Holdings, además de otro de US$ 125 millones de otros inversionistas, mientras que intercambió el 88.1% de un bono de US$ 550 millones con vencimiento en mayo del 2020, difiriéndolo al 2023.

El director financiero de Avianca Holdings, Adrián Neuhauser, dijo que la aerolínea saldrá este año al mercado de capitales en busca de financiamiento para cubrir vencimientos y amortizaciones de deuda.

"¿Esperamos hacer refinanciamiento este año? Sí, ¿Tenemos urgencia de hacer refinanciamiento hoy en el mercado volátil que tenemos con la incertidumbre que hay en este momento? No. Y por lo tanto vamos a ir esperando el momento adecuado para hacerlo durante el año", explicó Neuhauser.

La empresa enfrenta dos investigaciones. Una sobre presuntas irregularidades en la emisión de boletos en Centroamérica y otra relacionada con un posible soborno pagado a funcionarios de Avianca por el fabricante europeo de aviones Airbus.

La aerolínea aún no se ha visto afectada por el brote global de coronavirus, aseguró el presidente ejecutivo.

“Nosotros no tuvimos ningún inconveniente, podría ser diferente en adelante, en las próximas semanas. No hemos visto un impacto fuerte en lo volado en los dos primeros meses, pero depende de cómo evolucione y cómo se desarrolle la solución en contra del virus”, concluyó Werff.