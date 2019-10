La aerolínea Avianca Holdings extendió nuevamente hasta el 1 de noviembre el plazo de su oferta pública para intercambiar bonos con vencimiento en el 2020, informó el miércoles la compañía, como parte de una reestructuración de capital para enfrentar sus dificultades financieras.

Con la oferta, que vencía el 30 de octubre y ya había sido extendida en otra ocasión, Avianca busca intercambiar la totalidad de los 550 millones de dólares en bonos con vencimiento en el 2020 por otros al mismo plazo y rendimiento más una "prima por participación temprana" de US$ 50 por cada US$ 1,000.

"Con esta extensión final esperamos que esta sea la última oportunidad para los tenedores de los Bonos Existentes de participar en la Oferta de Intercambio antes de su vencimiento", dijo Adrian Neuhauser, vicepresidente financiero de la aerolínea, citado en un comunicado.

Desde que se abrió la propuesta Avianca ha recibido ofertas para intercambiar US$ 484.4 millones, aproximadamente 88.1% del monto total de capital de los bonos existentes.

La aerolínea está buscando la optimización de recursos con iniciativas como la desinversión de activos no estratégicos y la simplificación de su flota para mejorar la rentabilidad.

A comienzos de octubre, Avianca obtuvo luz verde para recibir US$ 200 millones de United Airlines Inc. y Kingsland Holdings Limited -que tienen el control de la firma-, al tiempo que podrá buscar otros US$ 175 millones de otros prestamistas, tras lograr intercambiar un monto suficiente de los bonos.