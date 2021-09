Los socios ahorristas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU (Aelucoop) planean impugnar la resolución de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) que dispuso la intervención de la entidad, por pérdidas de más de S/ 400 millones relacionadas a administración fraudulenta y apropiación ilícita.

Según Sandy Santa Cruz, representante de un grupo de socios afectados por la intervención de Aeluccop, hay medidas legales para llevar a cabo la impugnación. “Tenemos cuatro abogados trabajando en eso”, dijo en RPP.

Agregó que la SBS aún sigue en silencio para que los socios puedan revisar los montos de liquidaciones tras haberles mandado insistentes cartas.

También pidió a la SBS que diga la fórmula de reparto que están realizando para que los afectados de Aelucoop reciban los S/ 3,000, que empezó a entregarse desde el 8 de setiembre de acuerdo a lista.

“Si bien el 75% de socios iba a los famosos S/ 3,000, no sabemos cuál es la fórmula que está aplicando la SBS. Tenemos evidencias que hay socios que tenían fondos de US$ 10,000 y que el depósito de devolución es de S/ 23.40, mientras que otro tiene S/ 1,500 en su cuenta y por cobrar hay S/ 3,000. Entonces, hablamos de cosas que no está manejando bien la SBS″, apuntó.

-Reflotar la cooperativa-

Santa Cruz señaló que los socios, en donde la mayoría son de la comunidad Nikkei, están trabajando para reflotar la cooperativa y no liquidarla.

“Vamos a rehabilitar la cooperativa para no perder los fondos. Estamos consiguiendo dinero que permita a los socios no perder porque hay gente que tiene un millón de soles y hay jubilados que viven de los ahorros y se quedarían en la calle ”, comentó.

Añadió que hace tres semanas atrás tuvieron la propuesta de una compañía para sacar sacar adelante la cooperativa.

“Esta era una empresa minera y para esto todos los socios debemos tener el compromiso de no mover nuestros fondos en un promedio de dos o tres años”, precisó.