Los despachos regionales al mundo –sin contar Lima y Callao– superaron los US$ 32,000 millones entre enero y setiembre de 2022, reflejando un crecimiento de 2.1% respecto al mismo periodo de 2021, cuando alcanzaron US$ 31,334 millones, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

El gremio indicó que fueron 16 las regiones con comportamiento positivo: Ica, Áncash, Arequipa, La Libertad, Moquegua, Piura, Cajamarca, Lambayeque, Pasco, Loreto, Tumbes, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, Amazonas y Huánuco.

Las otras siete Apurímac, Cusco, Puno, Junín, Ayacucho, Tacna y Huancavelica, tuvieron una variación negativa.

Principales regiones

La región Ica (con US$ 5,112 millones) fue líder al lograr un alza de 7.1%, respecto al mismo periodo del año pasado. Resaltó la minería con US$ 2,581 millones, una participación de 50.4%, además destacaron la agroindustria (US$ 1,227 millones), las confecciones y la siderometalurgia.

Su oferta llegó a 86 destinos, siendo el principal China (US$ 1,864 millones), seguido por EE.UU., Japón, Corea del Sur, Países Bajos y Alemania. Sus productos más solicitados fueron minerales de hierro y sus concentrados, las demás gasolinas, estaño en bruto sin alear, minerales de cobre y uvas frescas.

Áncash se ubicó en segundo lugar con US$ 5,054 millones (crecimiento de 4.6%). La minería (US$ 4,035 millones) presentó un crecimiento de 4% y una participación de 80%. Sus principales despachos fueron esencialmente de cobre, zinc y harina de pescado, que de forma conjunta representaron el 87.4% del total. China, Alemania, Japón, EE.UU. y España resaltaron por ser sus principales mercados.

Tercero en el ranking se ubicó Arequipa con US$ 4,480 millones y un crecimiento de 12.7%. Sus partidas líderes fueron el cobre, oro, molibdeno, cátodos de cobre y pelo fino de alpaca, mientras que China, Japón, EE.UU., Canadá y Suiza fueron sus importadores más destacados.

Le siguió La Libertad (US$ 3,090 millones) con una variación positiva de 10.4%, comercializando especialmente oro, arándanos, paltas, preparaciones utilizadas para la alimentación de animales, plata y antracitas, que se dirigieron mayoritariamente a Canadá, EE.UU., Suiza, China, Países Bajos y Ecuador.

Moquegua (US$ 2,227 millones), en el quinto lugar, creció 3% gracias al envío de cátodos de cobre, cobre, molibdeno, ácido sulfúrico y harina de pescado a China, Brasil, EE.UU., Chile, Italia y España, sus principales destinos.

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, los despachos regionales tradicionales (US$ 25,018 millones) cayeron 1.2% y concentraron el 78.2% del total, por los menores envíos mineros (-4.5%), principalmente de cobre y sus concentrados. Otros fueron los hidrocarburos (69.2%), la pesca (-7.5%) y el agro (107.2%).

Los de valor agregado sumaron US$ 6,9801 millones, logrando un crecimiento de 16.2%. Su principal actividad fue la agroindustria, cuyo monto superó los US$ 4,451 millones (13%), siguiéndole la pesca para Consumo Humano Directo (0.9%), minería no metálica (72%), químicos (68.6%), siderometalúrgica (12.9%), confecciones (30.1%), textiles (-4.4%), maderas (39.5%), varios (23.8%) y metalmecánica (16.4%)