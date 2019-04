Acuerdo de US$ 603 millones aclara dudas sobre ciberseguridad

En un acuerdo que ilumina el sombrío mundo de la guerra cibernética, Jacobs Engineering Group Inc. acordó adquirir KeyW Holding Corp. en cerca de US$ 603 millones, lo que aumenta su número de empleados a acceder a información gubernamental ultrasecreta en un 50%.

Si bien los nombres de las compañías no son muy conocidos, ambas empresas mantienen profundos vínculos con la red de especialistas en ciberinteligencia de Washington.

Jacobs, una empresa de ingeniería con sede en Dallas con más de 80,000 empleados, ya percibe cerca del 23% de sus US$ 15,000 millones en ingresos anuales del gobierno de EE.UU.

En los últimos tres años, Jacobs adquirió otras dos firmas de seguridad cibernética del área metropolitana de Washington: Blue Canopy, con sede en Reston, Virginia, y Van Dyke Technology Group, con sede en Columbia, Maryland.

KeyW, empresa avaluada en US$ 393.4 millones al cierre del mercado bursátil la semana pasada, fue fundada por un exgerente senior de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) que se convirtió en ejecutivo senior de Essex Corp., contratista de defensa e inteligencia del gobierno adquirido por Northrop Grumman en 2007. Cuenta con un exdirector, un subdirector y un jefe de personal de la NSA entre los integrantes de su junta directiva.

Las empresas han estado en el radar de algunos de los principales fondos de inversión. Vanguard Group, State Street Corp. y BlackRock Inc. son algunos de los principales tenedores de las acciones de ambas compañías.

Además de proteger información para el gobierno, el sitio web de KeyW promete ayudar a los clientes a diseñar "operaciones ofensivas en el ciberespacio" y capacitación para "misiones cibernéticas". La compañía con sede en Hanover, Maryland, con 1,790 empleados, también ayuda a los gobiernos a recopilar datos de inteligencia por medio de aeronaves y satélites.

Incluyendo la deuda, las empresas valoran el acuerdo anunciado el lunes en US$ 815 millones. Jacobs pagará US$ 11.25 en efectivo por cada acción de KeyW, una prima del 43% sobre el precio de las acciones de la compañía al final de la semana pasada. KeyW repuntó hasta US$ 11.30 en las primeras operaciones y Jacobs no varió notoriamente.