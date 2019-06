Acuerdo con Chanel puede estar incluso fuera del alcance de LVMH

La especulación sobre la propiedad de la casa de modas Chanel ha crecido desde la muerte en febrero del jefe creativo Karl Lagerfeld, sin embargo, parece que hasta la mayor compañía mundial de la industria del lujo considera que una adquisición sería demasiado costosa.

Chanel tiene un valor más cercano a los 100,000 millones de euros (US$ 113,000 millones) que a los 50,000 millones de euros que algunos analistas estiman, por lo que no está claro quién podría estar interesado, señalaron gerentes de LVMH a analistas en París, de acuerdo con una nota del analista de Jefferies International Flavio Cereda. No fue posible contactarse inmediatamente con un representante de LVMH.

Los comentarios no hacen más que sembrar más interrogantes sobre el futuro de Chanel, en momentos en que los propietarios Alain y Gerard Wertheimer ya alcanzaron la edad de jubilación. La firma creadora de los bolsos Boy y el emblemático perfume N° 5 emitió una declaración en marzo a modo de poner fin a los rumores acerca de una posible venta.

Sin embargo, el tema sigue en el tapete y algunos analistas sugieren que una oferta pública inicial puede ser la ruta de salida más probable dada la enorme escala de la compañía.

"Si los propietarios desean una estrategia de salida, lo que ellos suelen negar, una OPI parece ser un escenario más probable", planteó Jelena Sokolova, analista de Morningstar. Una valoración de 100,000 millones de euros "tiene sentido" y significa que Chanel sería "demasiado grande para absorber" incluso para otros actores de la industria del lujo como Kering, Richemont y Hermes International, añadió.

Desde la perspectiva de LVMH, puede que ni siquiera necesite tal acuerdo dado que está desarrollando su propio "mini-Chanel" a través de Christian Dior Couture, según Cereda de Jefferies.