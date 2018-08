Actividad exploradora favorece a empresas de servicios mineros

El auge de la actividad de exploración está creando oportunidades de crecimiento para los proveedores de servicios de minería, de acuerdo con Ausdrill Ltd., que ha llegado a un acuerdo para adquirir un competidor más pequeño. La transacción creará la segunda mayor empresa de Australia en el sector.

La adquisición de Barminco Holdings Pty por parte de Ausdrill por 697 millones de dólares australianos (US$ 500 millones) en efectivo y acciones, incluida deuda, creará una empresa con una lista de clientes que incluye a BHP Billiton Ltd. y Newmont Mining Corp., dijo Ausdrill el miércoles en un comunicado.

El sector minero está acelerando la búsqueda de minas después de un período de escasa inversión, mientras que también hay oportunidades en proyectos de desarrollo en África y en la expansión en operaciones subterráneas, dijo la máxima responsable interina, Theresa Mlikota, en una entrevista telefónica.

"La exploración ha repuntado, y la minería naturalmente responderá a eso a su debido tiempo", dijo Mlikota. "Varias casas mineras han anunciado la necesidad de aumentar sus actividades de exploración porque ha habido un gasto insuficiente en el pasado reciente".

Se pronostica que el gasto en exploración de metales aumente a US$ 11,000 millones este año después de caer a un mínimo de alrededor de US$ 9,000 millones en el 2016, según MinEx Consulting Ltd., con sede en Melbourne.

La compañía fusionada obtendrá aproximadamente la mitad de sus ingresos en África y la otra mitad en Australia, dijo Ausdrill. También tendrá una mayor exposición a operaciones subterráneas, que generalmente son más lucrativas que las de cielo abierto, más sencillas, según Mlikota.

"Nuestra cartera en África es extraordinariamente sólida, tanto en minería de superficie como bajo tierra", dijo Mlikota. "Las oportunidades allí son muy significativas".

Hay una lista de proyectos de oro en curso en África Occidental, incluyendo la remodelación de la mina Obuasi en Ghana. En Australia, los gigantes del mineral de hierro han iniciado una ola de inversiones en minas para reemplazar las operaciones que se cierran. Por su parte, los exportadores de litio están llevando a producción una lista de nuevos activos.