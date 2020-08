Un grupo de acreedores del reconocido Cirque du Soleil anunció que tomará el control de la muy endeudada compañía de acróbatas canadiense.

Posibles interesados tenían hasta la tarde del martes para mejorar una propuesta hecha por una docena de acreedores, con el fondo canadiense Catalyst Capital Group a la cabeza.

El circo más famoso del mundo dijo una vez cumplido el plazo que la propuesta -estimada en más de US$ 1,200 millones - no había sido igualada, según medios canadienses.

La oferta de los acreedores aún debe ser validada por la justicia de Quebec en las próximas semanas.

Según el Globe and Mail, los acreedores inyectarán entre US$ 300 millones y US$ 375 millones al circo, y también se comprometieron a reducir su deuda de US$ 1,100 millones a unos US$ 300 millones.

Gabriel de Alba , directivo de Catalyst, saludó los “maravillosos resultados para el Cirque”, sus empleados, artistas y socios, en un correo electrónico enviado a la AFP.

Surgido en Quebec en 1984, el circo tuvo que cancelar 44 producciones en todo el mundo en marzo por la pandemia de coronavirus y despedir a 4,679 acróbatas y técnicos, el 95% de sus empleados.

El actual convenio, anunciado a mediados de julio, reemplaza la oferta de compra que la compañía con sede en Montreal había concluido a fines de junio con sus actuales accionistas, los fondos estadounidenses TPG y Chinese Fosun, así como con la Caisse de depot et place de Quebec.