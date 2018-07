Accionistas de Fox aprueban acuerdo con Walt Disney por US$ 71,000 millones

Twenty-First Century Fox Inc dijo hoy que sus accionistas votaron para aprobar la compra por parte de Walt Disney Co de sus activos de películas y televisión por US$ 71,000 millones.

Disney se vio obligado a mejorar su oferta el mes pasado, después de que Comcast Corp, la mayor empresa de televisión por cable en Estados Unidos, realizó una oferta de US$ 66,000 millones por los conocidos programas de televisión y franquicias de películas de Fox, incluyendo a "X-Men" y "The Simpsons".

La puja entre Comcast y Disney fue parte de una batalla mayor en la industria del entretenimiento, mientras empresas de medios gastan decenas de miles de millones de dólares en negocios para competir con Netflix Inc y Amazon.com Inc.

A las 1540 GMT, las acciones de Fox bajaban un 0.22%, a US$ 45.29, mientras que las de Disney perdían un 0.64%, a US$ 112.78.