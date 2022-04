Meta Platforms Inc. se enfrentará a un mandato de sus accionistas sobre si su mundo virtual planificado del metaverso es bueno para la sociedad. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) rechazó una solicitud de Meta para anular una propuesta de Arjuna Capital LLC que solicita una evaluación de terceros de los posibles daños psicológicos, civiles y de derechos humanos del metaverso.

Arjuna quiere que la empresa demuestre si los daños pueden mitigarse o evitarse o si son simplemente inherentes a la tecnología. La propuesta ahora se incluirá en la próxima lista de temas que los accionistas votarán en la asamblea general anual.

Si bien Meta reconoce que existen riesgos derivados de la creación de mundos virtuales, argumentó que la propuesta no debería someterse a votación porque involucra asuntos relacionados con las “operaciones comerciales ordinarias” de la empresa que están excluidas de los votos de los accionistas.

La SEC dictaminó que la propuesta “trasciende los asuntos comerciales ordinarios”. La propuesta, que es poco probable que se apruebe porque el presidente ejecutivo Mark Zuckerberg controla las acciones con derecho a voto, llegará a los accionistas a finales de este año.

“Sí, Zuckerberg es el emperador en Facebook, pero se enfrentan a muchos vientos en contra, por lo que no está escrito en piedra que Meta continuará de esta forma para siempre”, dijo en una entrevista Natasha Lamb, socia gerente de Arjuna Capital. “Están invirtiendo US$10,000 millones al año en un nuevo proyecto cuando es bastante obvio que no pueden manejar su plataforma actual”.

Durante el último año, el metaverso, un plan para mundos virtuales interconectados, se ha convertido en un foco cada vez mayor para el gigante de las redes sociales. La empresa, anteriormente conocida como Facebook Inc., cambió su nombre a Meta en octubre para subrayar el cambio. Al mismo tiempo, ha crecido la preocupación de que los riesgos ya inherentes a las redes sociales puedan amplificarse en un espacio virtual.

Meta todavía se está recuperando de las consecuencias relacionadas con la mina de documentos internos que la denunciante Frances Haugen compartió con periodistas y autoridades que sugerían que Facebook prioriza las ganancias sobre la moderación del contenido.

La propia investigación de Facebook sobre los daños del uso de Instagram entre los jóvenes fue uno de los aspectos más explosivos de las revelaciones de Haugen.

El Congreso y las agencias federales han pasado los últimos años formulando sus propios planes para hacer que Facebook rinda cuentas, sin mucho que mostrar.

Meta se negó a comentar sobre el fallo de la SEC. La compañía ha dicho que no planea desarrollar el metaverso por su cuenta y colaborará con legisladores, expertos y socios de la industria.

Como parte de la iniciativa, Meta dijo que invertirá US$ 50 millones para ayudar a garantizar que el espacio se desarrolle de manera responsable, incluido un enfoque en la privacidad, la seguridad, la equidad y la inclusión.

“No estamos diciendo que nadie debería estar desarrollando un metaverso”, dijo Lamb. “Lo que estamos diciendo es, ¿Meta es la compañía adecuada para hacer esto cuando están tan mal gobernada y claramente no puede manejar lo que ya tiene frente a ella? ¿Tienen la licencia social para hacer esto o no?”.

Meta no está solo en cuanto a perder una apelación ante la SEC. La agencia está rechazando más solicitudes de empresas para excluir resoluciones relacionadas con temas ambientales y sociales de las votaciones de accionistas después de un cambio de reglas en noviembre pasado, la cual anuló la guía del presidente Donald Trump que facilitaba que las empresas las bloquearan.

La agencia dijo que comenzaría a incluir consideraciones de política social más amplias al revisar las solicitudes de las corporaciones para excluir propuestas que consideraran que interfieren con las operaciones comerciales regulares.

Meta se encuentra entre las empresas, incluidas Amazon.com Inc., McDonalds Corp., Chevron Corp. y JPMorgan Chase & Co., que no lograron convencer a la SEC de bloquear las propuestas de los accionistas para la próxima temporada de reuniones sobre resultados. Hasta ahora, el regulador ha bloqueado el 15% de las resoluciones de los accionistas para la temporada en comparación con el 49% el año pasado y el 54% en 2020, según el Instituto de Inversiones Sostenibles, una firma de investigación que rastrea las propuestas de los accionistas.