Acciones de Tesla en blockchain: el futuro "cripto"

La apertura de un intercambio digital la próxima semana permitirá a los inversionistas comerciar en empresas, incluidas Apple Inc., Facebook Inc. y Tesla Inc., desde fuera de los EE.UU., incluso cuando los mercados bursátiles estén cerrados.

DX.Exchange, con oficinas en Estonia e Israel, ofrecerá tokens digitales basados en las acciones de 10 compañías que cotizan en Nasdaq, y su intención es expandirse a las bolsas de Nueva York, Tokio y Hong Kong.

Cada valor digital está respaldado por una acción regular, y los titulares tendrán derecho a los mismos dividendos en efectivo, aunque las propias empresas no estén involucradas.

La oferta de acciones virtuales de la bolsa proporcionará una prueba del apetito de los inversionistas por los productos que buscan mejorar los mercados financieros convencionales mediante el uso de tecnología del mundo de las criptomonedas.

DX ofrecerá acciones digitales, o tokens, basadas en acciones reales compradas y mantenidas por su socio, MPS MarketPlace Securities Ltd. Los tokens se basarán en la red Ethereum, con el monto correspondiente a la demanda en la bolsa DX.

Las acciones digitales podrían tener ventajas sobre las acciones tradicionales, ya que pueden negociarse incluso cuando los mercados están cerrados, y los operadores pueden optar por comprar fracciones de una acción. También podrían ofrecer a los inversionistas extranjeros la posibilidad de comprar y vender acciones estadounidenses a las que, de otro modo, les costaría acceder.

A pesar de que los reguladores estadounidenses supervisan la operación de la lista inicial de acciones de DX, su director ejecutivo, Daniel Skowronski, dijo que no necesita el permiso de los estadounidenses para ofrecer este servicio porque DX no opera allí. La compañía dice que tiene una licencia de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia con autorización total para operar en la Unión Europea.

"Vimos una gran oportunidad de mercado en la creación de tokens basados en valores existentes", afirmó Skowronski por correo electrónico. “Creemos que este es el comienzo de la fusión del mercado tradicional con la tecnología blockchain. Esto abrirá un mundo completamente nuevo de valores comerciales antiguos y nuevos por igual”.

La Comisión de Bolsa y Valores estadounidense, que regula el comercio de acciones en EE.UU., declinó hacer comentarios.

La creación de tokens es un desarrollo cada vez más comentado entre los entusiastas de las criptomonedas, el cual implica la transformación de los activos del mundo real en contratos digitales que utilizan tecnología blockchain.

Si bien los tokens de valores han sido tema de discusión durante algunos años, podrían ser un área clave de crecimiento en 2019, ya que los empresarios intentan poner todo en tokens, desde obras de arte y bienes raíces hasta acciones y bonos.

MPS MarketPlace, que cuenta con la licencia del regulador financiero de Chipre, mantendrá las acciones en nombre de los propietarios del token en una cuenta segregada, explicó Skowronski. La oferta de DX cumple con la directiva europea Mifid II, aseguró.