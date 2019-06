Acciones de MoneyGram suben tras acuerdo con Ripple

Las acciones de MoneyGram aumentaron al doble hoy al comenzar las transacciones en Wall Street luego de que se anunció un acuerdo con la compañía de criptomoneda Ripple.

Ambas compañías anunciaron anoche que el acuerdo de dos años permitirá a MoneyGram usar el servicio de Ripple para que los pagos internacionales sean más baratos. Ripple, con sede en San Francisco, invirtió US$ 30 millones en MoneyGram como parte del acuerdo, con una opción de compra de acciones adicionales por hasta US$ 20 millones, a 4.10 dólares cada una.

Las acciones de MoneyGram, con sede en Dallas, tuvieron el martes su mayor alza porcentual en un día, aunque el valor de los títulos de la compañía no se ha recuperado de la crisis económica global de hace 10 años, cuando las acciones se vendía en cerca de US$ 300 cada una. La compañía perdió US$ 1,500 millones al hacer inversiones en títulos respaldados por hipotecas.

Las acciones subieron 2 dólares (102%), a 2.94 dólares en las primeras operaciones bursátiles.

El ingreso de MoneyGram en el sector de las criptomonedas compensó algo del daño causado por el anuncio hecho por Facebook el martes de que va a crear su propia moneda digital, llamada Libra. Eso pudiera afectar a las compañías que cobran comisión a cambio de enviar dinero internacionalmente.

Las acciones de Western Union, rival de MoneyGram, cayeron más de 3% en las primeras operaciones del martes.

Facebook, actualmente bajo investigación federal por sus prácticas de privacidad y enfrentando una pesquisa antimonopolios del Congreso, dijo que no manejará Libra directamente. En lugar de ello, la compañía y sus socios van a formar una empresa sin fines de lucro con sede en Ginebra que será regulada por las autoridades financieras suizas.

Con 2,000 millones de usuarios en el mundo, el gigante de las redes sociales tiene una base que pudiera ayudarle a prosperar en el creciente mercado de los pagos digitales. Facebook dijo que Libra permitirá a los usuarios enviar dinero internacionalmente sin pagar los honorarios significativos que cobran los servicios tradiciones de transferencias internacionales.

Libra será lanzada en los próximos seis a 12 meses.