Acciones de Graña y Montero caen tras declaraciones de Barata y anuncio de Muñoz

Las acciones de la constructora Graña y Montero registraron una caída de -6,28% durante el inicio de la sesión de este miércoles en Wall Street y se valorizó en US$ 3.42 cada acción a las 10:42 am, hora de Perú. Sin embargo, su punto más bajo fue a las 10:14 am (hora local) cuando se posicionó en US$ 3.27 acumulando una caída de 10.17%.

La caída de la acción de la constructora se produce en medio de las revelaciones del exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, sobre la participación de la empresa peruana en el caso Lava Jato. Además, también se produce luego del anuncio del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sobre la cancelación del contrato para la construcción de la Vía Expresa Sur.

La empresa emitió un Hecho de Importancia a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) en la que sostiene no contar con información que corrobore o contradiga dicho testimonio. Además, aclara que su nuevo directorio está dedicado a fortalecer las políticas de cumplimiento y buen Gobierno Corporativo.

Según el reporte de la Bolsa de Valores de Lima ( BVL), la última transacción registrada hoy situó las acciones de Graña y Montero con un precio de apertura de S/ 2.17, lo cual representa una caída de -5.65%.