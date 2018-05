Acciones de Facebook recuperan valor previo a escándalo

Las acciones de Facebook se cotizaban alrededor de los US$ 185 el viernes, al repuntar a niveles no vistos durante las últimas ocho semanas cuando se reveló que la empresa no pudo impedir graves vulneraciones a la privacidad durante la campaña electoral del 2016 en Estados Unidos.

Cambridge Analytica, uno de cuyos clientes era el equipo de campaña presidencial de Donald Trump, buscó información sobre usuarios de Facebook para elaborar perfiles psicológicos de una gran parte del electorado.

Tras la revelación en marzo, los precios de las acciones de Facebook cayeron 13%.

El jueves, los demócratas de la Comisión de Inteligencia de la cámara baja dieron a conocer más de 3,500 avisos de Facebook creados o promocionados por una agencia rusa.

A pesar de los escándalos, Facebook reportó el mes pasado que sus ingresos en el primer trimestre, principalmente por publicidad, aumentaron 49%.