Las acciones de Petrotal Corp. que cotizan en la bolsa de Londres cayeron el martes después de que la compañía canadiense dijo que había declarado incorrectamente su posición de caja en un anuncio el mes pasado y que el número real era casi la mitad de lo que se reveló en ese momento.

La compañía de petróleo y gas, cuya sede corporativa está en Houston, dijo que su posición y equivalentes de caja al 30 de setiembre eran de US$ 20.5 millones, no alrededor de US$ 40 millones como se indicó el 21 de octubre.

Petrotal dijo que durante la preparación de sus estados financieros le llamó la atención que el monto y equivalentes de caja incluidos en ese anuncio eran incorrectos, ya que agrupaba partidas de activo corriente como efectivo y equivalentes de caja.

Al 31 de octubre, la posición de caja de la compañía aumentó a US$ 21.5 millones, dijo Petrotal.

Petrotal registró una ganancia neta mayor de US$ 3 millones durante los tres meses hasta el 30 de setiembre en comparación con US$ 507,000 en el período del año anterior. Los ingresos de petróleo aumentaron a US$ 19.7 millones desde US$ 4.3 millones, dijo la compañía.

La compañía dijo que su campo petrolero Bretaña en Perú ha alcanzado un nuevo récord de producción, con un promedio de más de 8,500 barriles de petróleo por día en el último mes.

El mes pasado, la compañía dijo que el campo estaba produciendo 8,000 barriles de petróleo por día.

Las acciones en Londres a las 0935 GMT cayeron un 14% a 21.50 peniques.