Acciones de Amazon tocan máximo histórico después que ganancias superan US$ 2,000 millones

Las acciones de Amazon.com Inc treparon un 4% hoy, tocando un máximo histórico después de que las ganancias trimestrales del gigante minorista por internet superaron los US$ 2,000 millones por vez primera, impulsado por su mejor margen operativo en 13 años.

Los analistas de Wall Street recibieron con agrado la amplia base de la fortaleza de los resultados y al menos 16 corredurías elevaron el objetivo de precio de la acción, entre análisis que indicaron que los altos niveles de rentabilidad podrían ser el nuevo normal de la compañía.

La correduría Oppenheimer protagonizó el movimiento más agresivo, elevando en US$ 380 su objetivo de precio para la acción, hasta los US$ 2,130, muy por encima de la proyección mediana de US$ 2,100.

"Lo que hemos estado esperando desde hace muchos años está ocurriendo finalmente, una reseñable expansión del margen", escribieron analistas de Macquarie Research en una nota.

Amazon Web Services (AWS), que provee servicios de datos y computación a grandes empresas en la nube, siguió siendo la división más exitosa de la firma con sede en Seattle, generando cerca del 55% del ingreso operativo total.

Los resultados de Amazon fueron también un alivio para los inversores en el sector tecnológico estadounidense, tras el desplome de las acciones de Facebook Inc luego de una advertencia sobre los resultados conocida esta semana.

"En esta atareada temporada de resultados, AMZN destaca como uno de los desempeños más fuertes", dijeron analistas de SunTrust. "La amplia base de la fortaleza nos sugiere que AMZN está alcanzando ese esquivo punto de inflexión en el apalancamiento del margen que estaban esperando los inversores, impulsado por AWS y la publicidad".

El precio de las acciones de Amazon ha subido más de un 54% desde el comienzo del año y a las 1517 GMT cotizaba con un avance del 1.8%. Con un valor de mercado de 916,970 millones de dólares, Amazon compite con Apple Inc y Alphabet Inc por convertirse en la primera compañía que cotiza en bolsa que alcanza un valor de US$ 1 billón.