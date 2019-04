AAP: “En la segunda fase del aeropuerto de Arequipa invertiremos US$ 215 millones”

Los próximos cinco años serán los de más actividad para la empresa aeroportuaria que tiene como accionistas a AIH y Corporación América. Un paquete de inversiones por más de US$ 300 millones, así lo revela, y esto incluye no solo mejoras aeroportuarias, sino también la experiencia del visitante. Los planes los cuenta su gerente general, Raúl Díaz Díaz.

Habían planeado invertir US$ 55 millones en los aeropuertos donde operan, ¿se ejecutaron?

Hemos invertido en el mejoramiento y modernización de los aeropuertos en general. Desde el punto de vista aeronáutico, hemos rehabilitado las pistas de tres aeropuertos, mejorado el embarque y desembarque de pasajeros en todas las sedes y adecuado la plataforma de cada aeropuerto para el estacionamiento de aviones más modernos. Asimismo, hemos remodelado los terminales y reorganizado los accesos y zona de estacionamiento de todas las sedes.

Las inversiones adicionales por US$ 135 millones que se contemplaban, ¿se mantienen o se han ajustado?

De acuerdo con el plan aprobado, hemos incrementado la cifra de inversión durante los próximos siete años a US$ 320 millones en los aeropuertos que administramos. En este grupo de inversiones tenemos diversos proyectos, como mejoramiento de terminales de pasajeros, repavimentación de pistas y compras de diversos equipos, entre otros.

¿Cuál será la operación en la que más trabajarán?

Vamos a optimizar los terminales de pasajeros de todas las sedes. Sin embargo, es Arequipa donde más impacto se va a generar con nuestros proyectos.

¿En cuántas fases se remodelará este aeropuerto?

En la primera fase, vamos a optimizar el terminal actual para seguir atendiendo adecuadamente a los pasajeros y visitantes. Así, nos prepararemos para el inicio de la segunda fase, que es la construcción de un terminal de pasajeros completamente nuevo, moderno y adecuado para el tráfico de pasajeros.

¿Cuánto demandará la inversión solo en Arequipa?

En este terminal invertiremos US$ 215 millones. Hablamos de un proyecto que incluye toda una nueva infraestructura tanto para uso aeronáutico como comercial. Lo que estamos planteando es tener un hotel, centro comercial y terminal terrestre. Por ahora se está evaluando con terceros estos desarrollos. En el hotel, por ejemplo, se está dimensionando tamaño y oferta.

¿Cuándo comenzará la construcción del nuevo terminal?

Sería en el 2022 para terminarlo en el 2027, pero ya el 2025 deberíamos recibir unos 3 millones de pasajeros anuales; a fines del año pasado alcanzamos los 2 millones.

¿Cuál es el primer paso que se está dando?

En estos momentos hemos convocado a concurso público internacional para seleccionar al encargado de la consultoría para elaborar el estudio de preinversión del nuevo terminal y hemos logrado un alto número de participantes. De acuerdo con el cronograma del proceso, debemos adjudicarlo hacia fines de mayo.

¿Qué otros proyectos planean desarrollar?

Sin contar el mantenimiento regular de las pistas, otro proyecto importante es la repavimentación de la pista del aeropuerto de Juliaca. Estamos hablando de una inversión de US$ 50 millones para arreglar la pista de 4,200 metros, la calle de rodaje y la plataforma de estacionamiento de aeronaves.

¿Cuándo iniciarían las obras?

De acuerdo con el cronograma que manejamos, deberíamos iniciar la ejecución de la obra, a más tardar, en el segundo semestre del 2021. Por ello, la convocatoria a concurso público se va a lanzar en las próximas semanas.

Además de Arequipa, ¿en qué otros aeropuertos podrían llevar un proyecto comercial u hotel?

Estamos evaluando diversos proyectos en todas nuestras sedes para convertirlos en un hub que mezcle tanto opciones comerciales, como soluciones de transporte y proyectos culturales.

¿Qué ejecutarán primero?

Nuestra idea es ir desde implementar plantas solares para generación de electricidad, hasta incluir hoteles y terminales de transporte terrestre para incentivar la conectividad hacia diversos puntos turísticos de cada localidad.

¿Cuánto prevén crecer este año?

Esperamos crecer 8% en ventas como resultado, principalmente, del aumento en el tráfico de pasajeros y al aumento de los ingresos comerciales.

¿Qué aerolíneas han iniciado operaciones en sus aeropuertos?

En las últimas dos semanas hemos recibido en Arequipa a Sky Airlines como nuevo destino doméstico desde Lima, y a JetSmart como ruta internacional desde Santiago de Chile. Además, Viva Air ha iniciado su vuelo de Lima a Tacna y está trabajando para llegar a Juliaca en los próximos meses.

¿Abrirán nuevas rutas?

Sobre la base de rentabilidad para todos los participantes, venimos evaluando opciones para generar nuevas rutas. Ya hemos tenido acercamientos para evaluar conjuntamente rutas internacionales con algunas ciudades del sur de Chile, por ejemplo.



EN AEROPUERTOS CONCESIONADOS

TRÁFICO DE PASAJEROS CRECE 10% POR AÑO Aeropuertos Andinos del Perú es parte del consorcio que se creó con la participación de Corporación América y Andino Investment Holding. Desde el 2011 tiene la concesión de cinco aeropuertos regionales situados al sur del país: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna.

Raul Díaz, gerente general de la compañía, destacó que desde el inicio de la concesión, el tráfico anual de pasajeros ha pasado de 1.6 millones a 3.4 millones, un crecimiento promedio de 10% por año. “Es un nivel de avance que no estaba planificado al momento que se concesionaron los aeropuertos. Esto redunda en que, de acuerdo con la estructura de cofinanciamiento, hemos transferido US$ 16.5 millones al Estado hasta el 2018”, refirió.

Profesión: Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico

Otros estudios: Máster en Administración de Negocios por la Universidad ESAN, CFO Executive Program por The University of Chicago- Booth School of Business.

Cargos anteriores. Gerente general de GenRent Perú, gerente general adjunto en IC Power.