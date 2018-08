El 80% de marcas paga por salir en Google, pero links no pagados tienen más clics

A cada búsqueda, miles y diversas opciones. Así funciona el buscador de Google, donde el 80% de las marcas top del Perú invierte para aparecer entre los primeros lugares de los resultados, según un estudio de Attachmedia.

Su director de Estrategia Digital, Carlo Rodríguez, explicó que la apuesta apunta a sobresalir ante la competencia, que en Internet no es solo la marca rival, sino también los portales, blogs y webs vinculadas al sector. Sin embargo, la difusión del mensaje no se lograría al 100%.

Y es que si bien la visibilidad está garantizada al pagar por una ubicación privilegiada entre los resultados, el 80% de todos los clics se da en los links no pagados.

“Las empresas están olvidando la parte de resultados que aparecen de manera orgánica y que precisamente es la que atrae más tráfico”, comentó el ejecutivo a Gestión.

Las razones

Para Rodríguez, la diferencia entre la apuesta de las marcas y el hábito de los cibernautas puede responder a varias razones. Así, señaló que algunas personas evitarían ingresar a enlaces promocionados porque no están buscando información comercial.

“Podrían estar pensando que la marca les desea vender directamente un producto y no se animan a entrar”, dijo el experto.

Por otro lado, sostuvo que algunos estudios indican que, en ocasiones, el internauta no diferencia entre un resultado pagado y uno que aparece de forma espontánea. Ante ello, el primero no tendría ventaja frente a los demás.

No obstante, también reconoció que el mayor volumen de links hacia los enlaces no pagados podría explicarse además por la existencia de un número más grande de estos últimos. “Hay muchos resultados que no son pagados, no anuncian nada y aparecen de forma orgánica en el buscador de Google”, anotó.

Para atraer visitas

Cada vez más las empresas buscan mejorar su presencia en Internet y la generación de “clics” se ha convertido en una lucha diaria de sus equipos digitales. Ante ello, ¿qué herramientas gratuitas son las más utilizadas?

Según el estudio de Attachmedia, en la categoría de belleza, 72% de las búsquedas de palabras claves o “keywords” muestran resultados con videos. En consumo masivo es 77% y en telecomunicaciones, 66%, detalló.

“Las marcas deberían tener una estrategia para generar video en YouTube, pues al estar en esta plataforma también terminan apareciendo en Google. En otros sitios de video hay menos posibilidades”, mencionó.

Otra de las estrategias empleadas por los generadores de contenido es apelar a los “fragmentos destacados”. Es decir, incluir en el texto una pregunta y respuesta destacada con palabras que puedan coincidir con las miles de búsquedas sobre un tema de interés general.

Dicha herramienta permite ubicar el sitio web en el primer lugar de los resultados.

Asimismo, Rodríguez refirió que se suele emplear la función de valoraciones de la página, con el indicador de cero a cinco estrellas. En telecomunicaciones, 69% arroja resultados con tal herramienta.

“Es positivo, ya que este tipo de resultado tiene mayor impacto hacia el usuario y puede aumentar el CTR (porcentaje que indica el número de clics respecto a las personas que lo ven)”, puntualizó.

Las claves

Marcas locales . No alcanzan alta visibilidad en Google en rubros de belleza y consumo masivo. Blogs tienen más presencia.



Estrategia. Marcas de servicios y con intención comercial en Internet son las más visibles en Google.



Temporadas. En diciembre aumenta búsqueda de temas vinculados al cuidado personal y maquillaje.



Tendencia. Búsquedas en varios sectores no apuntan a productos ni marcas, sino a tips y orientaciones.



Telecomunicaciones. El 62% de búsquedas son de marcas y equipos, pero mayoría de resultados son de webs de información.



Inmobiliario. Más gente busca lugares en alquiler.