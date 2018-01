76% de empresas privadas formales usan Internet

Cada vez los peruanos hacen más uso de Internet; sin embargo, estamos aún rezagados en términos de asequibilidad e infraestructura.

De acuerdo al Índice de Digitalización DiGiX, del BBVA Research, Perú se encuentra por debajo de sus pares en la región.

Así, Perú se encuentra rezagado en el marco general de digitalización (comportamiento de agentes e instituciones que permiten a un país desarrollar las TIC) detrás de México, Colombia, Chile y Estados Unidos.

La brecha se ve más marcada cuando hablamos de Asequibilidad e Infraestructura, quedando detrás de Argentina, Estados Unidos, Colombia y México; y de Argentina, México, Chile, Colombia y Estados Unidos, respectivamente.

Uso de Internet

A diferencia de otros países de la región como Argentina, donde más del 70% usan Internet, en Perú, solo el 45% de peruanos lo usan. En zonas urbanas, el 54% usa Internet, mientras que en rurales, el 14%.

Más del 63% en Lima usa Internet. En Cajamarca, Huancavelica y Amazonas solo se bordea el 20%. El promedio en las zonas rurales al 2016 es de 14%.

Los jóvenes con un nivel educativo medio alto son los que usan más Internet siendo el 91.3% con educación universitaria los que acceden y el 78.7%, los que tienen educación no universitaria.

Pese a que la velocidad promedio de Internet en Perú es de 6.2 megabites por segundo (baja frente a sus pares en la región), el 79.4% de jóvenes entre 19 y 24 años usan Internet y la gran mayoría lo usa a través del celular y la computadora del hogar.

Más del 50% navega en Internet desde sus celulares y, de acuerdo a IMS Corporate, los que utilizan smartphones lo hacen, en promedio, 9.2 horas semanales. De los usuarios, entre el 75% a 85% lo usan, principalmente, para comunicarse, buscar información y para entretenimiento.

Empresas

El estudio revela que el 43% de empresas usan software de gestión informatizado para fines contable-tributario (32%) y ventas (16%), principalmente. 72% del 57% que no usan software son microempresas y 34% del mismo grupo son pequeñas empresas.

El 76% de empresas privadas formales usan Internet; sin embargo, solo el 34% lo usan. Las medianas y grandes alcanza al 97% y las principales actividades son comunicación (e-mail, chat) con 73%; búsqueda de productos o servicios, con 57%; búsquedas de información, con 47%; y banca electrónica, con 37%.

De acuerdo a información para el 2015, para compra y venta en Internet, las transferencias en línea son el medio de pago más recurrente (58%) seguido de tarjeta de crédito por la página (38%) y contra entrega en efectivo o terminal de pago (14%).

Asimismo, 44% de empresas usan Internet para hacer publicidad, mientras que el 39% lo hace vía reparto de volantes o afiches. Por otro lado, el 30% tienen pagina web o usan redes sociales.

Por último, respecto a los principales problemas que aquejan a los usuarios está los problemas con la velocidad de conexión (59%) e interrupciones en el servicio (38%). Asimismo, la principal razón de las empresas para no usar Internet es porque no lo necesitan (54%) y porque no es rentable (25%).