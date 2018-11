El 63% elevó transacciones por uso de la banca móvil

Los canales tecnológicos que vienen ofreciendo los diferentes bancos para realizar transacciones financieras, haciendo ahorrar a los usuarios tiempo y dinero en desplazamiento, están dinamizando el negocio.

Así, el 63% de los limeños bancarizados señala que ya ha incrementado su número de operaciones o transacciones debido al uso de la banca móvil (de acceso por celular o tableta); mientras que el 54% refiere que ha hecho lo mismo gracias a que puede acceder a la banca por Internet u online (de acceso por una PC), según estudio de ISIL.

“Y es que con estas plataformas pueden acceder varias veces para ver sus saldos y movimientos, así como realizar desde cualquier lugar transferencias, entre otros servicios”, señaló el gerente de Innovación y Desarrollo de la casa de estudios, José Miguel Marchena.

Pero no solo los canales tecnológicos han incrementado el número de transacciones, sino también la adquisición de productos bancarios.

Según el estudio, el 50% de limeños bancarizados afirma que ha incrementado sus productos financieros (cuentas de ahorro, débito, CTS, entre otros) debido a la banca móvil, y el 45% lo hizo gracias a la banca por Internet.

Tarea pendiente



Pese a los beneficios que ofrece la banca móvil , y la online, aún los limeños bancarizados prefieren en un mayor porcentaje acceder a los medios tradicionales de banca para hacer sus transacciones, señaló José Miguel Marchena.

Así, el 87% usa aún con mayor frecuencia los cajeros, el 76% los agentes, el 64% las ventanillas y el 42% la plataforma de los bancos, versus un 41% que opta por la banca móvil y un 29% por la banca online.

“Y los principales motivos para no usar la banca móvil, y la online son no considerarlos seguros y el no saber cómo utilizarlos. Es por ello que los bancos deben capacitar a sus clientes para que aprovechen estos canales tecnológicos”, refirió.

La principal operación que realizan los usuarios en la banca móvil es la consulta de saldos y movimientos (96%), seguida de transferencias (57%).