Con solo 61 caracteres Musk amplía su fortuna en US$ 900 millones

Elon Musk acaba de agregar US$ 900 millones a su fortuna. Las acciones de Tesla Inc. subieron 6.8% a US$ 365.36 a las 1:47 p.m. del martes en Nueva York, lo que sitúa su fortuna por sobre los US$ 25,000 millones después que el cofundador de la compañía tuiteara que está considerando dejar de cotizar en bolsa al fabricante de automóviles eléctricos en US$ 420 por acción.

Su misiva llegó minutos después de que el diario Financial Times informara que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita había acumulado una participación no revelada de 3% a 5% este año, según personas con conocimiento directo del asunto que no identificó.

El tuit de Musk dice que aseguró el financiamiento. Un precio de US$ 420 por acción valoraría a la compañía en US$ 72,000 millones, casi el doble de Ford Motor Co. Incluso como la trigésima primera persona más rica del mundo y mayor accionista de Tesla, Musk dependería de financiamiento externo para cualquier compra, ya que su fortuna es muy poco líquida.

La mitad de su patrimonio neto de US$ 25,000 millones se mantiene a través de su participación en Space Exploration Technologies Corp., que el multimillonario se ha comprometido a mantener privada hasta que comience a hacer misiones regulares a Marte, que es dentro de unos años.

Se cree que su participación en Tesla de US$ 12,000 millones se incorporará a la empresa privada. Musk, de 47 años, ya ha comprometido algunas de sus acciones ordinarias de Tesla para asegurar préstamos bancarios, de acuerdo con documentos de junio del 2018.