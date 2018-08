El 5% de limeños ya compra en supermercados online

Al avance de las categorías de tecnología y moda en Internet, se suman ahora los alimentos y otros productos a través de supermercados online. Y, al menos en Lima, el 5% ya compra en estas últimas plataformas, refirió la startup peruana Doña María.

Su CEO y fundador, Theo Lozano, señaló que no más de ocho empresas compiten en dicho rubro, siendo dos de ellas startups.

Actualmente, por facturación, volumen y su tiempo en el mercado, Wong tiene el sitio e-commerce más relevante, anotó.

“Las categorías de mayor movimiento son los productos de limpieza, cuidado personal, frutas y verduras. La compra de pollo y carnes es más sensible”, apuntó.

Si bien los tickets promedio del supermercado online (S/ 170) son aún menores que los registrados en la compra quincenal o mensual en el canal físico (S/ 250, sin considerar la categoría electro), Lozano afirmó que las ventas en el canal digital crecen por encima del 10% anual.

“En no más de cinco años el volumen de ventas de los supermercados virtuales será mayor a las tiendas físicas”, proyectó Theo Lozano, tras indicar que hoy la facturación del supermercadismo online no supera los US$ 10 millones.

Compradores

En su ingreso al rubro de supermercados online, Doña María estimó que la mayor demanda provendría de las amas de casa de los segmentos A y B. Sin embargo, las operaciones revelaron un perfil distinto de compradores. “Vemos que los pedidos llegan principalmente de los niveles B y C, de 28 a 35 años, y ellos recomiendan después el canal virtual a sus padres y familiares”, dijo el ejecutivo, tras indicar que el público no solo se concentra en Lima moderna, sino también en zonas emergentes como Lima norte y

Lima este.