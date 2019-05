3M comprará al fabricante de productos médicos Acelity en US$ 6,700 millones

3M Co. anunció que comprará al fabricante de productos médicos Acelity Inc. en US$ 6,700 millones, incluida deuda, en momentos en que el conglomerado industrial estadounidense busca expandir sus negocios a los vendajes médicos y otros productos relacionados.

Acelity, bajo su marca KCI, fabrica apósitos avanzados para heridas y sistemas especializados para sellar heridas graves o crónicas, generando una curación más rápida.

3M, fabricante de las notas Post-it y la cinta adhesiva Scotch, dijo que la adquisición aumentará su presencia en el mercado del cuidado de las heridas, que está valorado en más de US$ 8,000 millones lares y que está creciendo a una tasa anual de entre 4% y 6%.

El precio de compra valora a Acelity en 15 veces sus ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización que registró en el 2018, dijo 3M.

Con esta operación, Acelity se convertirá en parte del negocio de soluciones médicas de 3M, el cual fabrica cintas médicas, productos de esterilización y gasas para el cuidado de heridas graves. Se espera que el acuerdo se cierre en la segunda mitad del 2019.