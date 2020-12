La pandemia marcó un punto de inflexión para fusión entre la tecnología y la industria del fitness. Con cierres por el virus, muchas personas han tenido que ejercitarse en sus viviendas, impulsando el mercado de dispositivos wearables. China y EE.UU. lideran el mercado para el cual cinco grandes firmas han lanzado sus nuevas apuestas.

En Brasil se estima que las ventas de wearables generen ventas por hasta US$ 467 millones para fin de año y otros 45 millones en ingresos de apps para ejercitarse. En México se espera que los dispositivos generen ingresos por US$ 260 millones, mientras que las aplicaciones para fitness recaudarían unos US$ 27 millones.

Con miras puestas en ese creciente mercado, cinco marcas han lanzado sus últimas opciones de smartwatch con una apuesta tecnológica y funcionalidades mejoradas.

Los smartwatch, uno de los wearables que más fuerza ha tomado en el mercado con proyecciones de ventas mundiales que alcanzan los 109.9 millones de unidades según datos de Statista, no dejan de avanzar en sus características tecnológicas. Durante el segundo semestre de 2020, pese a la pandemia, las principales casas de tecnología han realizado lanzamientos de relojes inteligentes que cada vez se superan más entre sí como el Huawei Watch GT 2 Pro, el Galaxy Watch3 de Samsung, el Apple Watch Series 6, el Xiaomi XMWT01 o el OPPO Watch.

El estudio más reciente de Visual Capitalist demostró que la marca de tecnología más importante del mercado internacional es Huawei con una participación de 20%; al igual que Samsung con el mismo porcentaje; de tercero en la lista se ubica Apple con 14%; seguido de Xiaomi en 10% y Oppo, en 9%.

Entre tanto, el mejor y último lanzamiento de Huawei es el Huawei Watch GT 2 Pro que llegó al mercado colombiano el pasado 5 de noviembre. El reloj ofrece: dos semanas de batería, más de 100 modos de ejercicio, monitoreo de actividad física de nivel profesional, sistema TruSeen 4.0+ para mayor sensibilidad, entre otras que ya tenía la serie.

Por su parte, en Samsung lo último es el Galaxy Watch3, disponible en Colombia desde el 7 de septiembre con una propuesta de diseño única, pantalla más grande, cuerpo más pequeño, función de detección de caídas con llamados de emergencia, funciones deportivas más avanzadas, asesoría y guía de salud por medio de diferentes aplicaciones y la posibilidad de tener un monitoreo del estrés mucho más preciso.

El Apple Watch Series 6 es por su parte el último de la casa estadounidense. “El Apple Watch Series 6 redefine por completo lo que un reloj puede hacer. Con nuevas y avanzadas funcionalidades, incluyendo un sensor y una app para medir el nivel de oxígeno en la sangre, el Apple Watch ahora es aún más indispensable ya que brinda mayor información sobre el bienestar general”, afirmó Jeff Williams, Chief Operating Officer de Apple.

Xiaomi, lanzó su XMWT01 que cuenta con una pantalla de 1.78 pulgadas y funciones con mejores en mediciones de salud y deportivas que ahora incluyen nuevos deportes. Oppo, la última marca del top cinco, solo llega a Colombia por Amazon y acaba de sacar su Oppo Watch.7

Con información del Diario La República de Colombia

Red Iberoamericana de Periodismo Económico (RIPE)