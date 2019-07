Solo uno de cada 10 ejecutivos alcanza un nivel alto en liderazgo digital 

FOTO 5 | 5. Simplemente no son productivas Los ejecutivos consideran que 67 por ciento de las juntas son un fracaso, y 27 por ciento de los empleados admiten que las juntas son una de las principales razones de la falta de eficiencia y productividad. Y es fácil deducir por qué si tienes a 9 de cada 10 personas haciendo otra cosa durante la junta. Sin embargo, lo que es interesante es saber que esto también pasa con los miembros virtuales y esto se da porque los trabajadores remotos no pueden mantenerse involucrados lo suficiente porque no pueden percibir el lenguaje corporal de los demás. Date un tiempo para identificar si tus juntas están dañando el equilibrio de tu negocio y para encontrar la forma de tener juntas más productivas. Puede ser que estés perdiendo no sólo tiempo y dinero, también el enfoque y el nivel de interacción de tus empleados. Y ese es un costo muy alto para la mayoría de las empresas.