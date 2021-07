La Sunat ya no podrá imponer multas a las empresas que hayan estado realizando el pago del Impuesto a la Renta de manera errónea en años pasados relacionado a los contratos de asociación en participación que hayan celebrado.

Los contratos de asociación en participación son aquellos en los que un socio (asociado) le entrega a otro (asociante) bienes o dinero para que este último realice un negocio y, luego de generar una ganancia, le dé un monto de dinero como recompensa por su aporte. Son usados de manera extensa en proyectos inmobiliarios.

Problema

Anteriormente, se creía que cuando el socio ejecutor del proyecto le entregaba el dinero a su socio, este dinero podía ser deducido de los impuestos a pagar por dicha empresa. Es decir, si generaban S/200 millones mediante el proyecto y le daban S/ 50 millones a su socio como parte del acuerdo de asociación en participación, podían deducir dichos S/ 50 millones de su base imponible.

Sin embargo, en abril, el Tribunal Fiscal señaló que esto no era así y que los asociantes no podían deducir dicho monto, por lo que siempre debieron haber estado pagando impuestos sobre toda la renta generada (S/200 millones en nuestro ejemplo) y no sobre el monto deducido (S/150 millones).

Este cambio generó preocupación entre los usuarios de este tipo de contrato (Gestión 06.04.2021) dado que la Sunat podría potencialmente fiscalizar a los socios de una asociación en participación que pagaron su IR de manera errónea, de acuerdo al nuevo criterio del Tribunal e imponer multas.

Ahora, el Tribunal Fiscal aclaró que el cambio de criterio no tendrá efectos hacía años pasados y solo surtirá efecto a los nuevos pagos realizados a partir del 16 de abril.

Fecha de corte

A partir del 16 de abril, todo pago incorrecto del IR relativo a dichos contratos, de acuerdo al nuevo criterio del Tribunal Fiscal, será materia de sanción.

Asimismo, los pagos de tributos antiguos que fueron por debajo del monto real y que no se hayan regularizado estarán generando intereses moratorios a favor de la Sunat.

Jorge Dávila, socio del estudio Olaechea, señala que, por ejemplo, si se debía imponer una multa por un pago por debajo del monto correcto del IR en el 2018, esa multa no se podrá imponer nunca.

EN CORTO

Deducción. Debido a la interpretación dada por parte del Tribunal Fiscal a los contratos de asociación en participación en abril de este año, los asociantes en dichos contratos ya no podían deducir como gasto los pagos hechos a sus socios, incrementando cuanto IR debían pagar a la Sunat estos años.