Empresas peruanas generan compromisos comerciales por US$ 12.3 millones en Foodex Japan 2019

Las 12 empresas peruanas que participaron en Foodex Japan 2019, uno de los principales eventos asiáticos especializado en alimentos y bebidas, retornaron con compromisos comerciales por US$ 12.3 millones, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú ).

Del total, US$ 3.3 millones se materializaron durante la feria y US$ 9 millones corresponden a expectativas de ventas a concretarse en los siguientes doce meses.

Esta feria se realizó del 5 al 8 de marzo en la localidad de Chiba, cerca de Tokio, y fue ampliamente visitada por compradores de Corea del Sur, China, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Estados Unidos, Singapur y Malasia, entre otros.

El stand peruano exhibió productos como palta, café, alimentos congelados (mango y palta), derivados del cacao y otras frutas. También se ofrecieron procesados como vegetales en conservas, frutas, quinua, postres, pestos y tapenades, además de aceites vegetales naturales con omega 3, antioxidantes, aceite y snacks de sacha inchi y frutas deshidratadas, entre otros.

En el pabellón, decorado con la marca Super Food Perú, se ofreció a los visitantes una cata y degustación de nuestra bebida bandera bajo la nueva marca ‘Pisco, Spirit of Peru’ y se realizó una demostración gastronómica con palta, quinua, kiwicha y cacao. Este espacio fue visitado por un importante número de importadores de Australia.

Foodex Japan es la mayor feria comercial de alimentos y bebidas en la región Asia-Pacífico. Se realiza hace 40 años y es un punto de referencia para tener conocimiento sobre las nuevas tendencias de consumo. Además, representa una excelente oportunidad para concretar relaciones comerciales.

Está dirigido a un público exclusivamente profesional, atrae a un gran número de compradores líderes del sector de alimentos desde mayoristas hasta minoristas, supermercados, catering, importadores de bebidas y restaurantes.

Conquistando Asia

Es importante mencionar que las exportaciones peruanas del sector agropecuario a Asia sumaron US$ 566 millones en el 2018, lo que mostró un incremento de 26.8 % en relación al año anterior. China, Corea del Sur, Hong Kong y Japón representaron el 80 % del total enviado a este continente.

Las exportaciones a Japón sumaron US$ 67 millones, mostrando un aumento de 13.8 %. Los principales productos enviados fueron espárragos congelados (US$ 16 millones), paltas frescas o secas (US$ 14 millones), frutos congelados, principalmente arándanos y mandarinas (US$ 7 millones), banana frescas tipo Cavendish (US$ 4 millones) y mangos (US$ 4 millones), entre otros.

Dato

​La participación peruana se realizó con el apoyo de la Oficina Comercial del Perú en el Exterior (OCEX) de Japón.