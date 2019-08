Al 2 de agosto, las colocaciones de títulos de deuda mediante oferta pública primaria vienen experimentando un interesante dinamismo, consolidándose como una alternativa competitiva para empresas de diversos sectores económicos que buscan opciones para financiar sus actividades productivas.

Incentivadas por tasas de financiamiento competitivas y las facilidades que la regulación brinda para la inscripción de valores, tales como el Régimen del Mercado de Inversionistas Institucionales (MII) o el Mercado Alternativo de Valores (MAV), refirió la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

De esta forma, al 2 de agosto se han realizado 55 ofertas públicas primarias de instrumentos de deuda por un monto de US$ 1,050.2 millones, cifra 20.8% mayor a lo colocado en similar período de 2018 (US$ 869.7 millones), lo que revela el interés de más empresas por tener al mercado de valores como una alternativa de financiamiento.

Del total colocado, el 93% ha sido realizado en moneda nacional y el 7% en dólares.

Entre las ofertas realizadas en este año, destacan por el monto colocado, las emisiones de bonos corporativos de Cementos Pacasmayo por S/ 310 millones por un plazo de pago de 15 años y por S/ 260 millones a 10 años, respectivamente.

Así como los bonos corporativos del Fondo Mivivienda por S/ 250 millones a 7 años; los bonos corporativos de Interbank por S/ 150 millones a 10 años; al igual que la colocación de los Certificados de Participación de la Fibra Prime por el importe de US$ 22.5 millones.

Por su parte, Eurocapital Servicios Financieros SAC realizó 3 emisiones de Instrumentos de Corto Plazo (ICP) por US$ 2 millones, US$ 1.2 millones y S/ 1.6 millones por un plazo de pago de 90 días en los tres casos, en el marco del Mercado de Inversionistas Institucionales.

Finalmente, cabe destacar que empresas no corporativas siguen accediendo al financiamiento en el mercado de valores a través del MAV, beneficiándose de las ventajas que ofrece este segmento del mercado.

De esta forma, en lo que va del 2019, 6 emisores no corporativos (Eléctrica Santa Rosa; Camposur INC; Representación Química Europea SAC; Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar; A. Jaime Rojas Representaciones Generales y Eco Acuícola) han realizado 10 emisiones de valores por un total de US$ 13.8 millones.