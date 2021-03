La expectativa de crecimiento del PBI para el 2021 de las empresas no financieras es mucho menos optimista que la de las empresas financieras, entre ellas los bancos, y que la de los analistas (economistas), de acuerdo con los resultados de la última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas que realiza el BCR.

En efecto, mientras estas últimas en promedio estiman un crecimiento de 8.1% (según refiere el BCR), las empresas no financieras prevén que será de solo 4.1%, previsión que resulta del sondeo a una muestra representativa de 300 empresas no financieras.

En ambos casos las expectativas de crecimiento fueron ajustadas a la baja en febrero, respecto de lo que dichos agentes esperaban en enero de este año (ver tabla), lo cual reflejaría el impacto de las cuarentenas focalizadas que arrancaron en febrero y que se han prolongado hasta mediados de este mes.

Cabe anotar que el crecimiento esperado por los bancos y analistas (8.1%, en promedio) siendo más optimista que el de las empresas no financieras, es menor que la proyección que mantiene el MEF (10%) y que ayer ratificó la presidenta del Consejo de Ministros, así como también que la del BCR (11.5% que fue proyectada a fines del año 2020) y se acerca más a la reciente proyección que hizo el FMI recientemente (8.5%, que ajustó desde 9%).

Empresas

En febrero, las expectativas de las empresas sobre la economía a corto plazo (a tres meses) mejoraron al pasar de 41.2 a 42.3, pero se mantuvieron en el nivel pesimista (debajo de 50 puntos), mientras que las de mediano plazo (a 12 meses) pese a que cayeron ( de 61.1 a 60.7) siguen en el nivel optimista.

Por sectores (ver tablas) se aprecia algo similar, pero a mediano plazo se ve diversidad de percepciones por sectores (ver opinión).

El pesimismo de corto plazo de las empresas estaría asociado a las expectativas de ventas (ver tabla), ya que, en todos los sectores, excepto servicios (que mejora), estas cayeron y se hicieron más pesimistas, salvo en comercio.

Basadas en su propio sector o empresa

Francisco Grippa, Economista principal del BBVA Research

Esta información (la de las empresas no financieras) es muy relevante, porque al final del día son ellas las que ponen los precios, no son los analistas ni el sistema financiero. De hecho, más que la cifra en sí, lo que importa es el sentir de las empresas no financieras, las que están viendo que la economía camina lento.

Estas empresas no financieras, aunque dan estos números que no están cerca a los que los demás decimos, merecen atención porque, por ejemplo, una empresa del sector real -basándose en su propia proyección- podría preguntarse: “entonces, ¿para qué invierto?”. Está recogiendo más la percepción de su propia empresa o sector.